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森林火災防救 屏東林管處與UH-60M黑鷹機陸空聯訓

中央社／ 屏東縣12日電

入秋後南部將進入森林火災好發期，屏東林管處與空勤總隊今天在高屏兩地進行UH-60M型黑鷹直升機空中機降吊掛，以及機腹水袋掛載陸空聯合演訓，強化雙方執勤合作默契。

入秋之後，南部將進入森林火災好發期，屏東林管處趁乾燥季節來臨前，今天與空勤總隊辦理陸空聯合訓練，地點在屏東縣里港鄉朧祥河濱公園、高雄巿六龜區葫蘆谷兩地。

林務局屏東林區管理處表示，轄管國有林地達22萬公頃，多位於偏遠山區，若發生森林火災，極需仰賴空勤總隊飛航器執行火場觀測、人員及物資運補，並執行聯合空中滅火作業，以期最短時間內撲滅林火，減少林木損失。

屏東林管處表示，台灣地形崎嶇、地貌豐富，在徒步需耗時數日偏遠山區，利用直升機運送人員與物資更有效率。藉由陸空聯合演訓使森林護管員實務作業上持續精進，發揮災害搶救統合作業默契，增加陸空聯合防救森林火災應變能力及防救能量。

依屏東林管處新聞稿，今天演練項目中，「直升機人員吊掛演訓」包括直昇機手勢指揮、機體人員安全進出艙及艙內安全確保、靜力繩機體固定、模擬訓練場繩索下降，以及人員纜索回收、黑鷹直升機空中繩索垂降及纜索人員回收等課程。

「直升機機腹水袋掛載演訓」則包含機腹水袋裝載、搬運、收納、密閉式水袋掛載、投放及臨時起降場開設注意事項學科訓練等科目及實際操作。相關訓練在空勤及消防署的派機，與教官們協助下順利完成。

黑鷹直升機 屏東縣 火災

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