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高市又新增2例本土登革熱 前鎮區同波社區群聚感染
高雄市衛生局今天表示，經實驗室檢驗確認新增2案本土登革熱PCR陽性，10多歲男生是擴大採檢發現，40多歲女性則是9月8日發病，為已知7例社區群聚個案居住地比鄰，經檢驗確認均為登革熱第一型病毒，研判為同一波社區群聚感染。
其中1案為醫師黃裕峰依據患者TOCC及症狀主動通報，為今年首位主動通報登革熱確診醫師。
高雄市政府今天動員跨局處及當地社區，針對前鎮區崗山仔地區瑞豐里等警戒範圍13里，持續展開環境整頓社區髒亂點大掃蕩工作，包含孳生源清除、緊急噴藥等登革熱防治工作，自9月6日至11日總計擴大採檢826人。
高雄市長陳其邁強調，邊境管制逐步放寬，居家檢疫縮短為3+4日，因此如以登革熱潛伏期約5日計算，入境民眾若感染登革熱，極可能在解除隔離進入社區後才發病，而使環境中病媒蚊，有叮咬、進而傳播的風險。
高市府鼓勵民眾主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者、也請醫師落實TOCC主動通報案，若因而發現確診個案將由發給獎勵金2500元。衛生局說明，高雄市共計480家合約醫療院所備有公費登革熱NS1快篩試劑。
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