高雄科工館長交接 原國立臺灣圖書館長李秀鳳接任

國立科學工藝博物館今天舉行代理、新任館長交接典禮，新任館長由原國立臺灣圖書館長李秀鳳接任，教育部長潘文忠監交。李秀鳳是臺灣師範大學公民教育與活動領導學系博士，歷任教育部中等教育司專門委員、國民及學前署高中職組長、教育部督學、臺灣圖書館館長等職務，學校教育及社會教育工作歷練豐富。

李秀鳳感謝歷任館長從籌備處時期開始迄今25年，奠定科工館科普教育的品牌與基礎，立足南台灣，成為國內重要的應用科技博物館；多年來累積豐富多元的展示與教育活動實績，更在典藏文物與研究領域深耕有成，成為民眾休憩首選及知性充電的最佳場所。

她表示，圖書館與博物館都是提供民眾服務，在後疫情時代，將結合數位新思惟，讓未來科工館的發展更加多元、豐富與創新。

潘文忠指出，科工館一直是南台灣最重要的科普學習基地，在108課綱指引下所設計的展覽內容，注重學生的探究與實作，培養解決問題的能力。新任李館長昔日在學校教育領域的專長，將可勝任並延續科工館館務的整體發展，讓科工館成為學校課外教育的重要樞紐，也期許鄰里社區、志工夥伴，全體館員同仁協力打拚。