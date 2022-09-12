鑫龍騰開發火力旺 斥資5.2億再獵得楠梓土地

受惠於台積電進駐高雄設廠效應，天玉集團旗下鑫龍騰開發（3188）去年績效出色，創下14.9億營收，也積極開疆闢土，陸續在高雄市區及岡山購入土地，上月並以總價5億2425萬元購入楠梓區楠裕街「加州汽車旅館」，經換算單坪約75萬，創下楠梓區地價次高紀錄。

高雄上市櫃建商鑫龍騰開發去年繳出亮眼成績，包括在高雄仁武區的「鑫藝墅」、小港區「鑫苑」兩個透天別墅案及台南安平區的大樓案「領袖特區」都入帳可觀，今年6月股東會宣佈發放股票股利0.5元及現金股利0.5元；新建預售的「鑫天地2」預計明年第3季取得使用執照。

位在高市中正一路旁、緊鄰捷運橘線O8站的「中正O8」案，已拆除鷹架取得使用執照，此案鄰近武廟及大順建國商圈，也靠近中山高中正交流道，獲市場青睞 ，預計今年第4季開始入帳。