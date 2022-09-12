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高雄本土登革熱再增確診 醫師主動通報獲頒獎金

中央社／ 高雄12日電

高雄市今天再增2例登革熱確診，分別為10多歲男性與40多歲女性，研判與已知7例為同波社區群聚感染。由於醫師黃裕峰主動通報首起病例，獲市府頒感謝狀與獎勵金。

高雄市前鎮區爆發本土登革熱疫情，依中央流行疫情指揮中心與高雄市政府衛生局日前數據，自6日公布指標個案起，已有7例確診，研判為同一波社區群聚感染。

衛生局今天新聞稿表示，自6日起至昨天總計擴大採檢826人，經實驗室檢驗確認，今天再新增2案PCR陽性。分別為10多歲男性經擴大採檢發現，40多歲女性則在8日發病，為已知7例社區群聚個案居住地比鄰，均為登革熱第一型病毒，研判為同一波社區群聚感染。

其中1案為醫師黃裕峰依患者TOCC及症狀主動通報，為今年首例主動通報登革熱確診醫師，獲衛生局長黃志中親自頒發感謝狀並致贈獎勵金。

衛生局指出，市府今天集結跨局處人員並動員社區針對前鎮區崗山仔地區瑞豐里等警戒範圍13個里，展開環境整頓社區髒亂點大掃蕩，包含孳生源清除、緊急噴藥等登革熱防治工作。

衛生局指出，經連日執行社區防治工作，統計當地病媒蚊密度約為布氏指數1至2級，自6日來病媒蚊監測指數於社區防治後呈現逐日下降。提醒民眾針對自家以及周邊高風險場域積水容器提高警覺，落實主動清除積水孳生源，尤其近日多雨、雨後48小時應立即著手整頓環境，避免積水容器誘引病媒蚊產卵孳生。

衛生局 登革熱 病媒蚊 高雄市

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