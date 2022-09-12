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高雄本土登革熱群聚又增2人 累計9病例分布3里

中央社／ 台北12日電

高雄市前鎮區本土登革熱群聚案持續，疾管署今天公布再增2例，分別為40多歲女性、10多歲男性，其中1人因出現發燒、頭痛等症狀就醫，由診所採檢後通報；目前累計達9人確診。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪表示，目前9名個案分布在3個里，已同步對鄰近13個里進行孳生源清除、噴藥防制和擴大採檢，如有發現個案，就會進行疫調。

莊人祥說，目前找出的個案都是在9月9日、10日左右發病，因為最近有風有雨，加上高雄有埃及斑蚊，迅速找出個案才有機會控制疫情，若慢慢抓到就會有點麻煩。

莊人祥指出，除了案1是住院後採檢確診，其他7例為擴大採檢找出，剩下1例則是因出現發燒、頭痛等症狀就醫發現，這也是今年首度有基層診所醫師通報本土病例，代表醫生有經驗且很警覺。

疾管署今天公布國內新增2例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，分別為40多歲女性（案8）、10多歲男性（案9）。

其中案8在9月8日出現發燒、頭痛等症狀，就醫並由診所通報採檢後確診；案9為昨天公布個案的同住家人，擴大採檢後確診。

疾管署表示，2名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

疾管署統計，截至目前擴大採檢826人，其中7人PCR陽性（均為已公布個案）、814人陰性，其餘檢驗中，另有1例為診所通報採檢確診。

疾管署統計，國內今年截至目前累計11例登革熱本土病例，分別為高雄市9例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南19例、印尼6例、菲律賓2例、新加坡2例、泰國1例、緬甸1例及宏都拉斯1例移入。

根據監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近的東南亞或南亞多國，包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國、柬埔寨及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，秘魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若須長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

疫情 登革熱 高雄市

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