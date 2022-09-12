屏東區間測速150天逾2萬罰單 議員提案要求暫緩平民怨

屏東縣議員盧玟欣今天提案，建議屏東縣政府暫緩實施省道台26線尖山段區間測速執法，因為屏鵝公路種樹百里2.0工程每逢假日即塞車百里，待種樹百里工程竣工再評估實施，以平息民怨。

屏縣目前有3處區間測速路段，分別是省道台1線戰備跑道南、北向約3.6公里，及省道台26線尖山段（南向約4.7公里、北向約5.2公里），以及省道台9線草埔段南、北向約2.7公里。3處路段限速70公里，以取締超速為重點。

屏鵝公路今年暑假啟動種樹百里2.0工程，因封閉車道施工，屏東縣警察局交通隊7月26日已宣布，因車道調撥管制，省道台1線戰備跑道及省道台26線尖山段區間測速暫停執法，預於10月1日重新執法。

盧玟欣表示，尖山段今年3月開始區間測速執法，只是拉長當地居民南北往返時間，暑假後因種樹百里工程調撥車道，造成屏南地區交通壅塞，每逢假日塞車百里，居民怨聲載道，因此提案建議縣府暫緩執法，以平息民怨，待種樹百里工程竣工再評估是否重啟執法。

交通隊表示，區間測速設備利用暑假暫停執法期間送驗，目前仍在鑑驗中，7月26日原公告將於10月1日重新執法，但鑑驗後仍需實測，原訂重新執法時間將推遲，延至何時得視實測結果而定。對於議員提案建議明年竣工後再重啟執法，交通隊表示尊重。

尖山段區間測速設備今年3月啟用，到7月底暫緩執法前共計執法150天，共開出21423張罰單。對於地方一再抱怨區間測速搶錢，警方強調，尖山段之前發起多起重大交通事故，執法目標在加強速度管理，減少交通事故。