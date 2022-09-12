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澎湖縣長施政報告 賴峰偉舉無籍船合法化當政績

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長賴峰偉今到縣議會進行施政報告，他舉無籍船合法化當政績，讓縣民出海更便利。圖/澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉今到縣議會進行施政報告，他舉無籍船合法化當政績，讓縣民出海更便利。圖/澎湖縣政府提供

中央2020年元旦起禁止無籍船出海，當時澎湖縣有900多艘無籍船隻，政策一出引起漁民跳腳。今澎湖縣長賴峰偉到議會進行施政報告，他舉無籍船政策當政績，回首就任後力爭補助，已輔導427艘取得執照，至於15匹馬力以下小船，另訂管理辦法，免收驗證費，也不用考駕照，協助830艘取得登記，出海非常便利。

澎湖四面環海，不少民眾擁有自用小船，假日或閒暇時間出海釣魚，但航港局發文公告，2020年元旦起出海必須「船有執照」、「人有駕照」，澎湖縣當時有900多艘無籍船筏，依新規定都需要申請執照，當時政策一出，因影響面大，一度引起澎湖漁民憂慮。

今賴峰偉到澎湖縣議會進行施政報告，他舉輔導無籍船合法化當成政績。賴峰偉說，2019年4月他才剛上任不到4個月，就接到海巡通知，隔年中央就要禁止無籍船出海，但一艘船關係一個家庭三餐，他主動邀集航港局、海巡署及縣府單位，以「輔導申請」、「降低收費」協助無籍船合法化。

賴峰偉說，在議會、楊曜立委的協助下，縣府為每艘無籍船向航港局爭取到50%認證費用補助，每艘船至少減免3萬5000元認證費，從2019年至今，澎湖縣政府已經輔導427艘取得執照。

至於駕照部分，則向中央爭取開設專案考照班，「營業用動力小船」考照每人補助5500元、「自用動力小船」考照每人補助2000元，從2019年到目前，已有1274人拿到駕照。

賴峰偉說，依中央法規，開船一定要有駕照，但澎湖許多年長者不識字，他也協調港務局將881題考題降為150題，並用台語錄音供長者作答。有49位長者報名考試，35位及格；至於15匹馬力以下小船，也另制定管理辦法，免收驗證費，也不用考駕照，協助830艘取得登記。

除了無籍船當政績外，賴峰偉也指澎湖花火節交出亮眼成績，雖然連續3年受疫情，但花火節逆風高飛，創造4年146萬人次、73億產值。今年還贏得國際節慶協會 （IFEA）「2022國際節慶城市獎」肯定，是六都以外第一個獲得該獎項的國內縣市。

賴峰偉說，下一任他將持續發展風力、太陽能發電，並且將拱北山營區納入澎湖休憩園區，預計打造100公頃森林公園，並擴建馬公港新碼頭、推動在地垃圾自主處理、規劃第二期社會住宅工程等願景。

澎湖縣長賴峰偉今到縣議會進行施政報告，他舉無籍船合法化當政績，讓縣民出海更便利。圖/澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉今到縣議會進行施政報告，他舉無籍船合法化當政績，讓縣民出海更便利。圖/澎湖縣政府提供

澎湖縣 賴峰偉

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