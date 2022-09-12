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高雄美瓏山林道施工 19日起實施交通管制

中央社／ 高雄12日電

高雄市桃源區美瓏山林道正在進行維修工程，原本每天上午8時至下午5時，每逢整點開放通行，但19日起至11月18日，7K以上路段因須進行水泥鋪面等工程，將不開放通行。

高雄市桃源區美瓏山林道（舊名：小關山林道）沿線路段自9月1日起至明年1月底進行道路維修工程，原本0至7K路段每天上午8時至下午5時，每逢整點放行10分鐘開放車輛通行。

屏東林管處今天發布訊息表示，因7K以上路段即將進行水泥鋪面等工程，將自9月19日起至11月18日實施交通管制，不開放通行。

屏東林管處指出，遊客車輛可停放於7K管制哨，再以步行方式進入林地，也呼籲民眾不要靠近工區，並注意自身安全。

林管處表示，林道施工期間實施交通管制，維護民眾通行安全，配合現場施工進度，會採滾動式管制交通及發布訊息。

高雄市

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