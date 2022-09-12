加強清理登革熱孳生源 屏東全面防堵傳播風險

高雄市已累計7例本土登革熱，屏東縣政府因應高屏共同生活圈，由33個鄉鎮市公所清潔隊，進行大規模病媒蚊孳生源孳清及化學防治，全力防堵傳播風險。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，依衛福部疾病管制署資料顯示，目前全台登革熱疫情，境外移入31例，本土疫情已有9例，其中7例就位於高雄市；因應高屏共同生活圈，要求33個鄉鎮市公所清潔隊，加強登革熱防治，降低埃及斑蚊及白線斑蚊密度，全力防堵。

縣長潘孟安表示，7月16日已超前部署進行「屏東縣登革熱防治誓師大會」，結合環保志工及社區共約1400多人進行大規模孳生源清除工作；環保局也舉辦活動，讓民眾寓教於樂，增加防治登革熱觀念。

環保局長顏幸苑表示，積水容易造成病媒蚊孳生，防治登革熱最重要的4大步驟為落實「巡、倒、清、刷」，方法相當簡單，呼籲民眾巡檢居家環境，清除不必要的積水容器，否則可依廢棄物清理法裁處新台幣1200至6000元罰鍰。

顏幸苑指出，居家環境容易積水的地方，如簷排水槽、頂樓閒置容器、廢棄水塔、花瓶、花器底盤、廢輪胎等，甚至菜園也是防治重點；希望民眾從自身做起，齊心共同防治登革熱疫情，以維持屏東縣連續6年0本土病例。