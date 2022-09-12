楠梓、橋頭鐵路立體化進度？陳其邁：年底爭取研究經費

楠梓產業園區上月動土，台積電緊接著預計在年底動工。議員關注楠梓聯外道路、鐵路立體化問題，要市府及早規畫，避免廠商入駐後，更多人潮、車潮造成交通問題。高雄市長陳其邁表示，立體化部分今年底將爭取經費辦理先行可行性研究，確認採取何種方案。

高市議會今市政總質詢，議員黃文志表示，鐵路分割東西向道路，也造成楠梓百慕達（楠梓陸橋）交通混亂，長久困擾台1線用路人，也阻礙地區發展。 未來橋科、楠梓產業園區都會面臨重車變多，鐵路阻礙交通的瓶頸將更嚴重。

黃文志並說，橋科無法與台1線銜接、楠梓產業園區目前聯外道路只有10米寬的民族路1003巷可往東行駛，現有道路規畫與平交道有3點交會，鐵路立體勢在必行。

陳其邁回應，鐵路要地下化或是高架化目前正在評估，兩者經費、工期差異大，包括施工對於地方的影響都須列入考量。先前預估地下化要560億多元、高架化約160多億，經費和工期都會比較節省。但目前整體經費應更高，相關規畫需再進行研究，將爭取中央研究經費。

交通局表示，先前爭取中央補助1千萬元，針對楠梓產業園區主要道路和聯外道路分析，並初步研究左營至橋頭鐵路立體化。但因立體化狀況需完整評估，需爭取更多研究經費。

黃文志也說，因應園區發展，將來有大量上班人潮，橋頭、楠梓應各設一個新的通勤車站。陳其邁贊成未來鐵路立體化後設置通勤車站，她表示，通勤車站可健全路網、讓工作人員通勤更方便，他市府預計今年底提報交通部、爭取經費啟動可行性研究。

目前市府規畫，楠梓產業園區新出口有園區東路接學專路、園區北路接後昌路、園區南路接水管路，黃文志表示，大型車輛進入後勁社區恐安全問題，建議應禁止大型車輛從學專路進到後勁社區，學專路應規畫為次要道路，引導大車從後昌路、水管路進出。另建議建造園區東路至高鐵路橋梁，讓新、舊左營交通更暢通。