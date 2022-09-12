科技結合布袋戲 「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」17日蓮池潭登場

結合5G、AR及布袋戲的「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」，17日將在高雄蓮池潭意象廣場演出，由40尊以上霹靂英雄演繹霹靂史上最著名正邪對戰，結合科技和音樂歌舞詮釋在地文化。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿指出，聯手霹靂國際多媒體、數位發展部數位產業署、經濟部及資策會，推出「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」，結合5G（F）、AR（A）、創新（I）、傳統（T）及英雄（H）共5種元素，表達民眾對自然神祇的虔誠敬意，透過音樂歌舞劇詮釋在地文化，17日將在蓮池潭意象廣場登場。

此外，活動將在亞灣區夢境現實館同步進行沉浸式直播，50個名額在釋出當日秒殺，民眾對傳統藝術融合科技展現熱切期待。

經發局長廖泰翔表示，這場展演將以5G特性結合AR光標籤精準定位技術，充分運用蓮池潭場域特色，帶領民眾踏入虛實整合的科幻展演，體驗霹靂英雄自龍虎塔降臨高雄的感動，並透過5G訊號、VR實拍，即時串流到鯨魚堤岸的夢境現實館，呈現新型態的沉浸式展演。

霹靂國際多媒體指出，首次到高雄蓮池潭演出，被蓮池潭周邊眾多廟宇信仰震懾，特意將霹靂布袋戲與當地儒釋道等文化經典元素融入劇情與戲曲中，形式上更突破過往演出框架，首度結合5G、AR，並由40尊以上霹靂英雄、歌手與COSPLAY，現場演繹霹靂史上最著名正邪對戰。

「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」音樂會將於17日下午6時在蓮池潭意象廣場舉辦，下午2時起開放霹靂宇宙5G AR互動拍貼機、VR划船遊蓮池潭等多項趣味科技應用體驗；經發局提醒，夢境現實館直播場報名已全數額滿，歡迎有意觀賞演出民眾親臨蓮池潭免費參與，感受霹靂布袋戲與科技融合的極致聲光震撼效果。