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高市防堵登革熱採檢800多人 目前無新病例
高雄登革熱疫情再現，目前已有7例本土病例。高雄市長陳其邁說，過去3年因新冠疫情居家檢疫，連帶登革熱疫情防堵成功，但目前邊境打開，居檢縮短，民眾發病時多已回到社區，有較高的傳播風險。市府採取擴大採檢800多例、疫調，加強病媒蚊和環境清消，目前未再發現新病例。
新冠疫情已近3年，過去居家檢疫為14天，也連帶創下去年高雄無本土登革熱病例。陳其邁表示，旅客落地住進防疫旅館，室內室外也進行清消，登革熱的潛伏期是5天，幾乎在防疫旅館時就會發病，「即便有個案進來，但因清消所以不會傳出去，登革熱疫情控制得很好。」
陳其邁說，現在邊境打開，入境檢疫也縮短為3+4，以登革熱潛伏期來看，發病時民眾已回到社區，就可能會在社區造成傳播風險。這次從台中至高雄，6日高雄發現首例，市府立即擴大採檢800多例，再發現6例陽姓，但均為無症狀。
陳其邁指出，登革熱是三合一防治，包括擴大疫調和採檢、病媒蚊清消和第三階段的環境消毒。把整個環境的消毒列為警戒區，從熱點一個里擴大到13個里。目前高雄4千多個點的病媒蚊指數，約有60個點屬於陽性，布氏指數為1至2，一般而言指數到8屬嚴重。目前已在這些區域進行清消，從6日開始市府擴大動員各局處，包括經發局、教育局、養工處、環保局等來進行疫情控制。
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