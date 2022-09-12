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颱風影響 小琉球停航2天、墾丁漁村公園暫關閉

中央社／ 屏東縣12日電
梅花颱風逐漸逼近台灣，小琉球12日及13日航班因海象差停航，14日視狀況開航。（民眾提供） 中央社
梅花颱風逐漸逼近台灣，小琉球12日及13日航班因海象差停航，14日視狀況開航。（民眾提供） 中央社

受到颱風梅花外圍環流影響，往返小琉球的船公司宣布，12日及13日因海象差停航，14日視狀況開航；墾丁則關閉東側的漁村公園沙灘，禁止遊客進入。

颱風梅花在今明2天最接近台灣，屏東地區受到外圍環流影響，今天上午雖然陽光露臉，但風勢漸大，東港碼頭只有工作人員走動，並無旅客。

依據中央氣象局，東港、小琉球各航段未來48小時預報資料顯示，浪高最高達1.9公尺、風力達7級，營運東琉航線的船公司宣布12日及13日停航。

小琉球洪姓旅宿業者告訴中央社記者，中秋連假過後，民宿仍有零星訂房，因颱風停航也是無奈，已主動聯繫訂房旅客，都選擇延期入住。

墾丁也受到颱風影響，墾丁國家公園管理處副處長許書國表示，依「颱風警報期間各據點（海域）關閉基準」，關閉漁村公園沙灘；南灣海域、西海岸等海灘及區域則未封閉，將依現場浪況隨時調整管制，目前部分海域有出現離岸流，插紅旗提醒遊客。

小琉球 墾丁 梅花颱風

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