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掌4600名會員 高雄市醫師公會新一屆幹部走馬上任

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供

社團法人高雄市醫師公會在防疫期間扮演重要角色，新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，語多感性感謝高雄醫護人員恪盡職守落實居家照護，不分科別共同守護市民健康，讓人看到無私的醫者大愛。

疫情嚴峻期間，陳其邁每天主持專家會議，各醫學中心領袖、高雄市醫師公會幹部等，都是專家會議上固定班底，是防疫路上，市府的重要隊友、智囊，也是落實防疫政策的重要行動者。

朱光興說，疫情帶來多面向挑戰，也是一種磨練與學習，懂得更謙卑面對瞬息萬變考驗。他說，新一屆醫師公會延攬多位具有熱忱能力者加入團隊，盼帶來新氣象新作為，就職晚會以七彩蝴蝶做為主視覺，傳達「破繭、希望、新生」意象，也象徵疫情下的新人觀。

高雄市醫師公會有逾4600位醫師會員，組織力龐大，過去2年多疫情籠罩下，醫師公會會員扛起防疫重責，包括協助醫學中心、各區域及地區醫院與基層診所的調和鼎鼐，與高雄市政府合作無間，齊力執行各項防疫政策，尤其是推動居家照護，高雄市醫療院所不分科別熱情響應，超過500家診所投入居家照護任務。

不論是視訊或電話診療、給藥流程、護理關懷等，完整落實「一站式」醫療服務精神，貫徹高雄市防疫政策。

就職晚會辦在高雄萬豪酒店，會場上播放一支感性影片，邀請多位曾經歷確診的高雄市民或眷屬，分享居家照護帶給他們的身心協助，陳其邁等人仔細聆聽，看到市民暖心回饋，讓堅守防疫第一線的醫師備受鼓舞。

高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供
高雄市醫師公會新任理事長朱光興昨偕新一屆理監事出席就職晚會，高雄市長陳其邁助陣，新團隊展現新氣象。圖／高雄市醫師公會提供

醫師 陳其邁

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