迎台灣設計展！高雄蓬萊港貨櫃擺陣加碼夜間燈光添奇幻

高市府日前公開「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」的展區空拍圖，22只貨櫃排列成圓，龐大氣勢引發網友關注，昨晚再亮相貨櫃擺陣的夜間模擬圖，位於設計中島蓬萊商港碼頭上的展區加上了燈光設計，更加添港區夜晚的奇幻魅力。

高雄市長陳其邁表示，高雄港中常見的貨櫃，承載貨物與世界交流，是經濟力的象徵，蓬萊商港區也是過去的經濟中島。透過10月台灣設計展在高雄，將以10個展覽翻轉港區，成為充滿明日願景的設計中島。其中最特別的展區，便是以22只貨櫃裝載22組台灣設計力的「台灣設計設計台灣」，貨櫃將滿載創意，讓世界看見台灣無限的設計力。

「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」總策展人之一的副市長史哲表示，1961年日本學者川添登所著「何謂設計」一書中，曾提出以人、自然、社會構成世界三要素，而設計是三個要素間溝通的媒介，如一個穩定的三角形，建構出設計的基礎思維。60年後的現今，如何詮釋當代社會下設計的意義與使命，便以代表最穩定的三角形為核心，向外擴散出一個環型的圓，演化出更多元跨界的設計面向。