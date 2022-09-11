陳識明要求黨部主委下台負責 許福明：尊重也能體諒

國民黨籍高雄市議員陳麗娜原宣布不再連任，但在登記截止前委由助理完成登記，引發風波。同選區新人陳識明今天發文，矛頭指向市黨部，批黨部誤導黨中央，要求高雄市黨部主委許福明為「突襲登記」下台負責。

許福明表示，尊重陳的發言，此事如有不周、疏忽願負起全責，現已是選舉最後關頭，自己會全力輔選，尤其是對新人的協助。

陳識明將自己調查的真相羅列4點，包括陳麗娜參選是報准，非徵召；市黨部以「婦女席次」誤導黨中央；在所有人不知情下給予政黨推薦書； 市長參選人柯志恩競選團隊非常無辜等。陳強調，許福明事先未告知任何人，包括自己、柯志恩、議長曾麗燕、副議長陸淑美、黨團總召童燕珍和黨部幹部等，「沒人知道許福明給陳麗娜政黨推薦書，直到9月2日突襲登記後眾人譁然。」

許福明說，自己能體諒新人的心情，身為市黨部主委，如此事有處理不周、有疏失的地方，願負起完全的責任。現已事選舉最後關頭，將全力輔選所有黨籍參選人，尤其是新人。也希望新人們能勤跑基層，一起努力為國民黨將議會席次極大化。

市議員陳麗娜表示，因為自己這場選舉已退出國民黨的運作，不便再針對黨的程序發言，但自己仍有請人與陳識明聯繫，希望有機會可以聊聊，討論如何在選戰中提供協助，但目前都未獲得回應。選舉最後仍需回歸選賢與能，「要如何說服選民把手中的票投給你，民眾看的還是能不能為民服務，在議會監督和建言。」

陳麗娜說，「每個狀況都有很多可學習的，這次事件對我而言也是一種學習。」相信對於新人來說，這樣的狀況很衝擊，過程確實有不夠細緻的部分。選戰策略只是選舉中的一環，應趁此階段的聲量再接再厲，在地方重視的議題上發揮，讓更多選民看見才有助選情。陳麗娜說自己身為老黨員、資深議員，深知選舉有很多無法預測的狀況，「雖我這次沒有始終人一，但過程仍是合法的，再參選是為了讓黨加分，而非扣分，現階段就是努力。」

「我不是黨內互打，我對抗的也不是國民黨、陳麗娜，而是堅持公平正義和改革。」陳識明坦言，這段時間不少人來勸他顧全大局，但他認為自己的退讓、隱忍，會讓此事件成為慣例、讓黨繼續有「陳麗娜條款」。未來只要出現同樣狀況，都可循此慣例讓老將回鍋，這對黨的制度破壞影響長遠。