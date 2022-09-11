影／小琉球交通船停駛兩天 遊客搶搭「海盜船」返台

中颱梅花逼近，往返屏東離島小琉球的交通船業者今下午宣布，13日再停駛一天，亦即明天起往返小琉球交通船將連續停駛兩天，明天僅剩琉興航運上午7點自小琉球發船前往東港一船班，至於14日航班將依海象狀況再行公布。

中秋3天連假，小琉球首日就有逾萬遊客登島過節。今上午當地天氣不差，海灘也可見到零星遊客戲水，但中午過後明顯感到颱風威力，受外圍環流影響，沿近海捲起長浪，浪高逾1公尺。

中午後大批遊客湧向碼頭，大排長龍等候登船返台，一名陳姓民眾說，「天氣也變太快。」早上還風和日麗，下午上船從小琉球開回東港花了38分鐘，比以往多了快一倍時間，船一出港就明顯感到風浪變強，「像在搭海盜船一樣，不過能在風雨來臨前搭上船，已經很幸運。」

交通船業者下午都機動加開輸運，原訂明天停駛一天，也因中央氣象局預報，明、後兩天受颱風外圍環流影響，風力可能達6級以上，浪高逾1.5公尺，風浪還可能持續增強，決定後天再停駛一天。至於14日航班，依氣象預報暫訂正常行駛，但可能依海象狀況機動調整，業者將在臉書公布最新輸運動態。