高雄三民區水溝傳異味 議員參選人籲陳其邁速查

高雄市三民區鼎新路附近水溝蓋傳出異味，環保局到現場檢測，發現異味成分有高碳素的烷類，目前仍在巡查汙染來源。高雄市議員參選人王文心表示，當地是人口密集住宅區，不少孩子在周遭玩耍，吸入有機溶劑恐危害健康，呼籲高雄市長陳其邁應重視，儘速找到汙染來源。

王文心表示，今天下午2點多，距離發現異味已經過數小時，但團隊至現場關心時仍聞到刺鼻化學藥劑氣味，環保局車輛也仍在現場處理。此氣味與一般瓦斯味不同，初估應是有機溶劑外洩或不當排放的可能性最高。但當地是人口密集的住宅區，水溝蓋正好就在一棟集合式大樓的出入口，有機溶劑雖然暫時沒有引起爆炸的危險，但周遭有不少孩童停留、玩耍，兒童吸入有機溶劑恐危害健康。

王文心呼籲，「陳其邁身為公衛碩士的醫師，對於這類在人口密集的住宅區發生的有機溶液外洩或不當排放，務必追查出違法使用或排放的源頭。」確認是否有業者或廢有機溶劑代處理業者，利用假日或下班期間於住宅區的排水溝偷排獲利，損害市區的空氣品質與住民的身體健康。