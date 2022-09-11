盼納入邊境開放討論！ 金門提案三階段逐步復航小三通

小三通是金門對外交通重要管道，同時也影響著當地民生及經濟，金門縣政府表示，現在邊境政策已朝鬆綁規畫，小三通也應該一視同仁，縣府已經提案建議可以三階段逐步開放，盼中央能有更宏觀的思維，讓金門對外交通重新走回正軌。

顯府表示，金門大橋在7月正式合龍，金門對內將形成單一完整交通行政圈，而對縣外來說，與台灣的航空班次也逐步回穩，縣府也持續推跨境包機，而最關鍵的「國境小三通復航」，即成為金門對外最重要的一條路。

然而「國境」的開放與否，決定權並非在地方政府，109年疫情初，金門縣政府針對小三通航線，原已與兩岸均有「減班不停航」之共識，但後續因疫情持續擴大，加上當時中央下令中港澳郵輪大三通不得靠岸，最後行政院即宣布自109年2月暫停小三通客船航線。

縣府表示，一直同步積極視疫情發展向中央單位做政策建議，自109年12月研提「建請中央部會研議專案試行小三通部分航班」提案，函請陸委會納入評估起，至今年8月止已陸續共9次提出相關建議或拜會行程。

今年初也依疫後發展，向陸委會提出申請預案，並分人道先行、鄉親優先、全面開放等三階段方案，持續與兩岸主管單位協商爭取，現今中央邊境政策已朝鬆綁方向規畫，更應一視同仁，以大方向做框架，同步加速推動小三通有條件復航，以符合金門全體民眾期待。

縣府提到，近日傳出「縣府應帶頭抗爭」的鼓動民粹言論，但此舉對於復航及中央買單照辦的效果都值得商榷，既非法治國家應有態度，也不是權力分立該有的民主國家制度，縣府將不斷透過各種管道向中央持續爭取，期待早日回復金門各面向之對外交通渠道。

縣府強調，小三通復航不只牽動人流，也間接影響金門產業發展，其中而係最深的就是金酒公司整體營銷業績，像金酒廈門公司自108年至 110年僅3年期間，總營業額即達新台幣30億元新台幣以上，顯見對陸市場之營銷策略符合預期。