高雄岡山樂購廣場突停電 台電曝原因：配電線路電壓瞬間驟降

高雄岡山樂購廣場今天中午12點56分突然停電，外界質疑又是台電惹的禍。台電表示，依照保護協調機制，樂購廣場開關不應跳脫停電，是否用戶設定不當？高雄區處明天上班會派員協助樂購廣場機電人員，確認其自有設備設定是否正確。

岡山樂購廣場是北高雄首間大型百貨商城，結合影城、美食街與百貨。今天午間突然短暫停電。台電高雄區處表示，因區處另外非與廣場同供電回路的配電線路發生短暫事故，造成供樂購廣場的配電線路電壓瞬間驟降，引起廣場保護設備跳脫停電，目前已恢復正常。

高雄民眾對又停電罵聲連連，直指台電的不是。台電高雄區處下午再度提出說明，指此案是12時56分台電另一線路(LJ34)發生瞬間跳脫，詳細事故原因尚在巡查中，系統隨即自行復電成功，此事故產生的電壓波動電壓降低，使供應樂購廣場的線路(LJ36)有短暫的電壓降低，造成樂購廣場開關跳脫停電。

台電表示，因供應樂購廣場的線路僅受短暫波動影響，未停電。樂購廣場電氣人員確認正常後，即投入自有開關完成送電。依照保護協調機制，樂購廣場開關不應跳脫停電。是否用戶設定不當，高雄區處待明日上班即派員協助樂購廣場機電人員，確認其自有設備設定是否正確。