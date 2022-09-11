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高屏溪畔甜根子八成開 銀白九月雪紓心好療癒

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
中秋後又到甜根子盛開時節，高屏溪畔一片白茫茫被喻為「九月雪」，微風中搖曳生姿。記者魏斌／攝影
中秋後又到甜根子盛開時節，高屏溪畔一片白茫茫被喻為「九月雪」，微風中搖曳生姿。記者魏斌／攝影

中秋後又到甜根子盛開時節，高屏溪畔一片白茫茫被喻為「九月雪」，今天雖是連假最後一天，高屏溪河濱公園仍有不少民眾闔家出遊「賞雪」。據了解，目前花開約8成，10月前後將滿開，盛況可期。

禾本科植物甜根子、芒草、蘆葦，入秋後陸續開花。高屏溪畔中秋前後一片白茫茫，微風中搖曳生姿，不少民眾前往賞芒，不過學界鑑別，認定河床沿岸多是甜根子，花芒是雪白色，並非開花時花穗呈紅色的芒草，雖然芒草花穗也會漸轉成雪白色，但花期約於11月前後，也跟甜根子有異，至於蘆葦花芒則為褐色。

中秋三天連假今天結束，高屏溪河濱公園一早有不少民眾前往賞花，近10公尺高的高屏舊鐵橋，因可居高臨下，一眼盡覽河畔美景，更吸引不少人拍照打卡。一位陳姓民眾說，幾乎每年都會來賞芒，今年初估約開8成，怕接下來颱風連續下雨，特別趕在風雨前賞景。

高屏溪畔一片白茫茫被喻為九月雪，連假最後一天，高屏溪河濱公園有不少民眾闔家出遊。記者魏斌／攝影
高屏溪畔一片白茫茫被喻為九月雪，連假最後一天，高屏溪河濱公園有不少民眾闔家出遊。記者魏斌／攝影
高屏舊鐵橋可居高臨下，一眼盡覽河畔美景，更吸引不少人拍照打卡。記者魏斌／攝影
高屏舊鐵橋可居高臨下，一眼盡覽河畔美景，更吸引不少人拍照打卡。記者魏斌／攝影

高屏溪 中秋 連假 賞花

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