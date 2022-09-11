屏東縣推出紅豆保險！ 依雨量理賠 農民多觀望態度

屏東縣紅豆種植面積近5千公頃，生產量占全國四分之三，屏東縣府籌備2年，與保險公司推出紅豆保險，以降水量作為理賠依據，分散農民經營風險，保費部分由中央與縣府補助四分之三，農民只需負擔四分之一保費，紅豆農友大多持觀望態度。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，這幾年因氣候異常，冬季冬雨減收，歷時2年研發紅豆降雨型保險，讓農民多一層保障，保費中央負擔二分之一，縣府負擔四分之一，農民只需負擔四分之一保費。分甲式、乙式，甲式及乙式保險保費分別為5480元／公頃、8196元／公頃，以甲案來說，每公頃保費5480元，農民只需負擔1370元。

鄭永裕說，「紅豆保險」9月起到10月15日上市銷售，因屏東是全國冬季裡作紅豆最主要生產區生產量占全國四分之三，縣府主導紅豆保險開發，結合農委會農金局、富邦產物保險公司，歷時二年多開發降水量參數紅豆農作物保險，期間更召開多次農民座談會及專家學者會議，瞭解農民需求方向。

鄭永裕指出，紅豆保險為降水量參數型保險，以雨量為理賠依據，特色為免勘損及理賠快速，保單有甲式及乙式，甲式理賠門檻為每日雨量大於／等於60.5MM以上；乙式理賠門檻為每日大於／等於50.5MM以上，只要單日降雨量超過約定的理賠門檻即為起賠點，保險期間每年10月到隔年1月，將依投入成本比例賠付保險金額85%到100%為限，最高每公頃新台幣4萬元，紅豆保險並和農業天然災害救助並行，可充分保障紅豆主要風險。

萬丹紅豆農友李育琳說，農民大多採觀望態度，紅豆生長期短約4個月，種植初期最怕遇到水，有時候小雨下一周都會影響，種植初期大多遇颱風，或雨量豐沛，紅豆保險確實有需要，但農民對保險觀念還沒有太熟悉。

李育琳種植紅豆約7年，也有紅豆品牌並與契作農合作，她說，紅豆保險會增加紅豆農願意合作機會，除契作保價收購，若再加上保險也是多層保障，她也提到，紅豆保險申請行政程序繁瑣，且紅豆保險僅針對雨量部分，紅豆生長期短，除了前期遇到雨量，後期還有病蟲害問題，對農民來說，保險較不是全方位。