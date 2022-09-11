連假收假颱風外圍環流影響 澎湖疏運逾萬遊客返台
中秋連假收假日，中度颱風梅花外圍環流影響下，大批遊客紛紛返台，澎湖海空再現人潮，疏運超過萬名旅客返台。
馬公航空站表示，今年的3天秋節連假，澎湖共入境有 1萬4000多人，今天連假告一段落，台澎空中各航線共提供有55班次，其中A320、A321和738等中、大型機有 26班次之多，共疏運6000多名旅客返台。
高馬航線台華輪與嘉義布袋馬公航線的「滿天星」、「百麗輪」等交通船，也航行10班次，載運超過4000名旅客返台。
氣象局今天發布颱風梅花海上警報，受到外圍環流影響，海面風浪逐漸增強，出現7級陣風，海空交通仍維持正常。
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