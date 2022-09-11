高市啟動路竹都市計畫通盤檢討 發展科技走廊捷運建設

高雄市長陳其邁今天在路竹高中體育館，宣布路竹運動中心設置暨科技新城、打造宜居社區計畫」，副市長林欽榮說明路竹都市計畫通盤檢討重點與產業布局規畫，發展路竹為科技新城宜居社區。市府10月將舉辦草案公開展覽作業，請各界提供意見。

高市府因應行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造S廊帶科技走廊，掌握中央核定岡山路竹延伸線第2A階段、交通部今年8月18日審查通過第2B階段的發展契機，逐步由岡山、路竹往北，辦理各行政區的都市計畫檢討。

都發局長吳文彥表示，路竹都市計畫現行計畫人口為3.5萬人、人口達成率已逾95%，隨著高雄半導體S廊帶成形及捷運建設，路竹都市計畫必須大幅調整，這次通盤檢討有「交通建設」、「產業發展」、「土地開發」、「生活機能」四大重點，包括透過「捷運開發區」聯合開發形成科技新城捷運門戶、產業與居住並重的產業儲備發展規畫，以及舊社區活化提升，例如舊社區危老改建、基準容積率提升及公保地解編等，並指認未來都市發展住宅區的儲備土地，可適時支援大路竹地區發展所需。

吳文彥說，打造路竹產業發展附帶強化路竹的生活機能，目標在於打造路竹成為北高雄包括路竹、阿蓮、湖內、茄萣的中心城市機能。未來隨著產業升級，連帶消費、商業服務等生活機能也相應提升，讓產業員工在地居住、消費，帶動路竹繁榮發展。