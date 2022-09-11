快訊

吵！家長搭火車懶得顧小孩 開平板大聲播卡通哄兒

獨／陳時中干預清冠1號公費對象？薛瑞元、王必勝回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市啟動路竹都市計畫通盤檢討 發展科技走廊捷運建設

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天在路竹高中體育館，宣布路竹運動中心設置暨科技新城、打造宜居社區計畫」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁今天在路竹高中體育館，宣布路竹運動中心設置暨科技新城、打造宜居社區計畫」。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天在路竹高中體育館，宣布路竹運動中心設置暨科技新城、打造宜居社區計畫」，副市長林欽榮說明路竹都市計畫通盤檢討重點與產業布局規畫，發展路竹為科技新城宜居社區。市府10月將舉辦草案公開展覽作業，請各界提供意見。

高市府因應行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造S廊帶科技走廊，掌握中央核定岡山路竹延伸線第2A階段、交通部今年8月18日審查通過第2B階段的發展契機，逐步由岡山、路竹往北，辦理各行政區的都市計畫檢討。

都發局長吳文彥表示，路竹都市計畫現行計畫人口為3.5萬人、人口達成率已逾95%，隨著高雄半導體S廊帶成形及捷運建設，路竹都市計畫必須大幅調整，這次通盤檢討有「交通建設」、「產業發展」、「土地開發」、「生活機能」四大重點，包括透過「捷運開發區」聯合開發形成科技新城捷運門戶、產業與居住並重的產業儲備發展規畫，以及舊社區活化提升，例如舊社區危老改建、基準容積率提升及公保地解編等，並指認未來都市發展住宅區的儲備土地，可適時支援大路竹地區發展所需。

吳文彥說，打造路竹產業發展附帶強化路竹的生活機能，目標在於打造路竹成為北高雄包括路竹、阿蓮、湖內、茄萣的中心城市機能。未來隨著產業升級，連帶消費、商業服務等生活機能也相應提升，讓產業員工在地居住、消費，帶動路竹繁榮發展。

都發局指出，路竹都市計畫第四次通盤檢討是依據都市計畫法第26條規定，就產業S廊帶發展、軌道建設與地方需求，進行必要的變更。副市長林欽榮已整合市府各局處討論初步規畫，10月將會辦理草案的公開展覽作業，歡迎各界提供意見，期待透過此次通盤檢討進行土地使用的檢討規畫，提升產業、生活環境並帶動路竹地區發展。

高雄市副市長林欽榮說明路竹都市計畫通盤檢討重點與產業布局規畫，發展路竹為科技新城宜居社區。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮說明路竹都市計畫通盤檢討重點與產業布局規畫，發展路竹為科技新城宜居社區。記者徐如宜／攝影

延伸閱讀

發展北高雄 路竹將建運動中心、檢討都市計畫

高市自強一路損鄰案 7危樓提早於今天拆完

高市平均屋齡31.91年！ 高市啟動多項專案打造安居高雄

規劃382戶！高雄大寮社宅1期動土 預計115年中旬完工

相關新聞

高市啟動路竹都市計畫通盤檢討 發展科技走廊捷運建設

高雄市長陳其邁今天在路竹高中體育館，宣布路竹運動中心設置暨科技新城、打造宜居社區計畫」，副市長林欽榮說明路竹都市計畫通盤...

高雄輕軌今早故障清車 目前已恢復全線營運

今天是中秋連假最後一天，今早近9點高雄輕軌一輛C5夢時代站下行列車發生故障，疏散旅客停駛，當時旅客約15至20人。高捷公...

高市第14座運動中心設在路竹高中 要花1.8億114年完工

高雄市長陳其邁今天到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計民國114年完工，他說明市府兩年來在路竹的建設布局表示，...

廢蚵殼再利用 可創百倍利潤

牡蠣是澎湖特產，每年帶進約5億產值，但澎湖牡蠣專業養殖區堆積可觀的牡蠣殼，估約1萬公噸，當成一般廢棄物處理，反觀嘉義則將...

高市擴大疫調採檢 再查出2例登革熱陽性病例

高雄市政府中秋連假大陣仗防治登革熱，經擴大疫調採檢，再發現2例登革熱PCR陽性個案。

金門古蹟日活動登場 騎單車深入體驗文化

邁入第19年的金門古蹟日活動今天登場，縣文化局利用中秋連假規劃2天的古蹟尋騎小旅行活動，趣訪金沙、瓊林，首日吸引上百名民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。