高雄輕軌今早故障清車 目前已恢復全線營運

今天是中秋連假最後一天，今早近9點高雄輕軌一輛C5夢時代站下行列車發生故障，疏散旅客停駛，當時旅客約15至20人。高捷公司表示，事故在半小時內排除，列車送回車廠查修故障原因，輕軌也全線恢復正常營運。

今早有網友發文表示，自己當時搭乘輕軌，在C6經貿園區站被工作人員請下車，網友猜測應是列車有故障，後來自己轉借YouBike，沿路也看到輕軌又動了，應該是故障已排除。

高雄捷運公司表示，該輛輕軌列車在C5夢時代站發車時，列車員發現列車故障，但沒有立即性安全疑慮，為盡快疏運車上旅客，司機員立即回報行控中心，在4分鐘內完成清車作業。工作人員引導旅客改由對向月台列車接駁，捷運公司立即派人至現場維修，後續現場經初步故障排除，故障列車在9點22分可自行移動，不載客發車離站，後續返回車廠查修故障原因。

事故發生期間，捷運局立即督導處理，並已責成捷運公司儘速了解故障原因，並要求日後應妥為預防，以維民眾搭車權益。

高捷公司表示，對於事故期間受到影響乘客表示抱歉，也對於旅客能夠體諒並井然有序的配合運轉模式調度表示感謝，捷運公司將進行列車檢修以確認異常原因，目前輕軌全線恢復正常營運。