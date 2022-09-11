高市第14座運動中心設在路竹高中 要花1.8億114年完工

高雄市長陳其邁今天到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計民國114年完工，他說明市府兩年來在路竹的建設布局表示，過去路竹民眾嫁娶都要到高雄市區、台南，現在路竹發展猶如竹北市，產業、交通到位後，生活、商業機能也將陸續到位。

陳其邁表示，隨著南科延伸至路竹橋頭基地，形成高雄半導體S廊帶，以及捷運2027年將通車至路竹，未來經濟發展勢必帶動人口成長，市府必需重構沿線都市機能，提升在地建設及公共服務設施。高雄市經發局、都發局、運發局、捷運局等局長也說明未來在路竹區的發展。

副市長林欽榮表示，市府整合相關局處啟動都市計畫通檢，配合未來捷運延伸線規劃RK6站、RK7站聯開計畫，並結合科學園區關聯產業，規畫167公頃路竹產業園區，引進半導體相關產業及高階製造、智慧機械、精準健康等產業進駐。此外還有包括新設住商區、托嬰托老全齡照顧、水利整治、特色公園興建、道路交通等建構岡山路竹優質生活圈的配套措施，讓在地建設發展再升級。

陳其邁指出，市民對運動需求提升，高雄市從沒有一座運動中心，到兩年內拚出了13座，更超前部署擇定路竹高中體育館及周邊腹地，作為第14座運動中心，預計投入經費1.8億元。路竹高中是高雄體育強校，陳其邁與立委邱志偉也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳，象徵路竹發展蓄勢待發。