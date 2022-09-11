快訊

盜刷自救／網購消費、App綁卡陷阱多 專家建議3招自保

陸網友幫太陽聯盟主剪抖音版小馬哥 兩人相似在哪？

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市第14座運動中心設在路竹高中 要花1.8億114年完工

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（前中）到路竹高中視察第14座運動中心基地，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到路竹高中視察第14座運動中心基地，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計民國114年完工，他說明市府兩年來在路竹的建設布局表示，過去路竹民眾嫁娶都要到高雄市區、台南，現在路竹發展猶如竹北市，產業、交通到位後，生活、商業機能也將陸續到位。

陳其邁表示，隨著南科延伸至路竹橋頭基地，形成高雄半導體S廊帶，以及捷運2027年將通車至路竹，未來經濟發展勢必帶動人口成長，市府必需重構沿線都市機能，提升在地建設及公共服務設施。高雄市經發局、都發局、運發局、捷運局等局長也說明未來在路竹區的發展。

副市長林欽榮表示，市府整合相關局處啟動都市計畫通檢，配合未來捷運延伸線規劃RK6站、RK7站聯開計畫，並結合科學園區關聯產業，規畫167公頃路竹產業園區，引進半導體相關產業及高階製造、智慧機械、精準健康等產業進駐。此外還有包括新設住商區、托嬰托老全齡照顧、水利整治、特色公園興建、道路交通等建構岡山路竹優質生活圈的配套措施，讓在地建設發展再升級。

陳其邁指出，市民對運動需求提升，高雄市從沒有一座運動中心，到兩年內拚出了13座，更超前部署擇定路竹高中體育館及周邊腹地，作為第14座運動中心，預計投入經費1.8億元。路竹高中是高雄體育強校，陳其邁與立委邱志偉也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳，象徵路竹發展蓄勢待發。

運發局長侯尊堯表示，運動發展局規畫運動中心依據行政區人口數及密度、交通易達性、基地土地條件、市場需求、市府財源等條件，進行綜整評估，同時秉持「一座一特色」原則，希望達到全民運動兼顧區域均衡的效果。路竹運動中心分為一館、二館，初步規畫綜合球場、健身重訓、拳擊專業訓練及韻律有氧教室、游泳池、銀髮體適能、瑜珈等多項運動空間，是路竹居民優質平價運動的好選擇。

高雄市第14座運動中心基地在路竹高中體育館，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市第14座運動中心基地在路竹高中體育館，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市第14座運動中心基地在路竹高中體育館，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市第14座運動中心基地在路竹高中體育館，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前中）到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計114年完工，總經費1.8億元。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）與立委邱志偉（右）也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）與立委邱志偉（右）也戴起拳擊手套，練習直拳、勾拳。記者徐如宜／攝影

高雄市長 陳其邁 2022大選

延伸閱讀

陳其邁挺湧言會女將 滔滔不絕談市長「甘苦」20分鐘

陳其邁中秋慰問值勤警消 重申支持警察大膽用槍

走入農村 陳其邁強調城中城受災戶照顧不中斷

挑戰快打旋風！陳其邁：看好發展 打造高雄成電競之都

相關新聞

高市第14座運動中心設在路竹高中 要花1.8億114年完工

高雄市長陳其邁今天到路竹高中體育館視察第14座運動中心基地，預計民國114年完工，他說明市府兩年來在路竹的建設布局表示，...

廢蚵殼再利用 可創百倍利潤

牡蠣是澎湖特產，每年帶進約5億產值，但澎湖牡蠣專業養殖區堆積可觀的牡蠣殼，估約1萬公噸，當成一般廢棄物處理，反觀嘉義則將...

高市擴大疫調採檢 再查出2例登革熱陽性病例

高雄市政府中秋連假大陣仗防治登革熱，經擴大疫調採檢，再發現2例登革熱PCR陽性個案。

金門古蹟日活動登場 騎單車深入體驗文化

邁入第19年的金門古蹟日活動今天登場，縣文化局利用中秋連假規劃2天的古蹟尋騎小旅行活動，趣訪金沙、瓊林，首日吸引上百名民...

羊肉爐、冰果室入鏡 「全台最美」結婚背板在高雄

高雄各地戶政所陸續發揮文化或產業特色打造特色結婚背板，其中青年局主導的美學背板成為結婚新人熱議話題。市府發言人張硯卿、周...

高市首創「大智莊稼」AI收益分析系統 幫農友聰明種

現代務農也講究科技升級！高市農業局推出全台首創「大智莊稼」AI收益分析，提供91種蔬果收益決策輔助，農友輸入作物的產量、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。