「DigiWave」30日登場 高市攜電商下單享優惠

DigiWave月底在「設計中島」舉辦。高市經發局攜手電商KKday推出1元限量高雄旅行包，下單即可獲總價600元指定商品折價券，還有機會抽中近2萬元高雄洲際酒店豪華經典房一晚。

由高雄市政府打造的年度藝術科技展演「DigiWave」，今年活動配合台灣設計展在高雄舉辦，將於9月30日起至10月23日在設計中島舉辦。主辦單位經發局今天宣布攜手深度旅遊體驗電商KKday推出優惠活動。

高雄市副市長史哲表示，「DigiWave」由高市府一手催生、融合藝術與科技的年度特色展覽，擅長以人類科技進程為題，透過藝術展覽和數位體驗作為解答。今年結合台灣設計展擴大舉辦並延長展期，在舊蓬萊商港區打造「設計中島」，規劃產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙等主題展區，讓設計能量從高雄港出發航向全世界。

史哲說，今年「DigiWave」主題是反思科技對感官帶來的影響，以「啟動全民任務：未來.dw」為主軸，透過科技演算每位體驗者人格特質，發展出獨一無二的觀展路徑，透過數位分身進行指定任務，體驗者越投入，展場空間的回應與變化就會越劇烈，充分感受創新聲光融合互動裝置帶來的高沉浸式多感官體驗。

經發局長廖泰翔表示，市府去年起推動「5G文化科技計畫」，整合軟硬體、文化內容、數位內容等上下游產業，串起5G AIoT產業鏈，打造多項亮點案例，屢獲各項國際大獎肯定。獲今年美國謬思創意大獎鉑金獎的「DigiWave」就是其中一項重要成果，也是今年台灣設計展第一強檔。盼藉由這這次展覽促進數位科技與文化內容融合再進化，成為驅動高雄設計經濟動能。

經發局招商處新聞稿說明，DigiWave限量高雄旅行包活動，即日起於KKday網站開賣，只要加入會員即可用「1元下單」直接領取高鐵假期高雄指定商品折扣金500元與高雄景點套票商品折扣金100元；還有機會抽中市價近2萬元的高雄洲際酒店豪華經典房一晚、直航租車休旅款及舒適款，以及獨家DigiWave沉浸導覽體驗專場，抽獎資格與活動內容詳閱KKday網站（https://reurl.cc/GEN1np）。