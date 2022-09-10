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陳其邁挺湧言會女將 滔滔不絕談市長「甘苦」20分鐘

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委趙天麟（左）力挺湧言會子弟兵黃雍琇（右）。記者徐白櫻／攝影
立委趙天麟（左）力挺湧言會子弟兵黃雍琇（右）。記者徐白櫻／攝影

高雄前鎮小港區年底議員選舉激烈，17人搶8席。國民黨資深議員陳麗娜參選後情勢驟變，民進黨唯一一席女性提名人選黃雍琇產生危機意識，今邀市長陳其邁贈「鋼盔」拉抬選情，強調「黃雍琇一票、陳其邁一票」。陳其邁分享缺水、防災與防疫等工作20分鐘才結束。

第十選區應選八席，內含兩席婦女保障名額。國民黨議員曾麗燕、蔡武宏拚連任，五連霸議員陳麗娜也在最後時刻改變心意參選。民進黨提名現任議員鄭光峰、陳致中及新人黃彥毓，另有時代力量湯茹婷、基進黃敬雅、無黨籍朱挺玗等人參選。

黃雍琇今天下午在前鎮一家餐廳辦造勢活動，立委趙天麟、議員黃文益等人到場力挺，超過400名支持者來加油。黃雍琇強調自己是政治素人，擔任消防志工20年，也是個兼顧家庭的職業婦女，盼推動亞灣建設、特色公園及消防安全福利等工作。

繼參加鳳山選區議員林智鴻競選總部成立大會後，陳其邁今天到前鎮小港助選黃雍琇。陳在眾人面前細數上任兩年來遇到的缺水、山區豪雨、新冠肺炎疫情、爭取台積電等工作事項。

「當市長真的足辛苦ㄟ」陳其邁說，上任不久遇上缺水，南化水庫單日僅能供應高雄5萬噸，官員不願進一步給承諾，要求水利局鑿30口水井應急，晚上8點還帶著茂林分駐所員警前往濁口溪鏟土改水路。此外，雨季開始後，桃源山區下大雨，區長謝英雄手機時斷時通，人在市府坐不住，索性驅車上山視察居民預防性撤離，「上山共八次」；後來遭遇高雄疫情，天天晚上要忙到11點才有時間聯繫中央討論疫情，睡眠時間少之又少。

市長陳其邁贈「鋼盔」給黃雍琇，勉勵她要不畏困難，勇敢向前衝。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁贈「鋼盔」給黃雍琇，勉勵她要不畏困難，勇敢向前衝。記者徐白櫻／攝影
黃雍琇今天下午在前鎮一家餐廳辦造勢活動，現場湧入眾多支持者，競選團隊信心大增。記者徐白櫻／攝影
黃雍琇今天下午在前鎮一家餐廳辦造勢活動，現場湧入眾多支持者，競選團隊信心大增。記者徐白櫻／攝影

議員 陳其邁 疫情

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