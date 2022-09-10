陳其邁挺湧言會女將 滔滔不絕談市長「甘苦」20分鐘

高雄前鎮小港區年底議員選舉激烈，17人搶8席。國民黨資深議員陳麗娜參選後情勢驟變，民進黨唯一一席女性提名人選黃雍琇產生危機意識，今邀市長陳其邁贈「鋼盔」拉抬選情，強調「黃雍琇一票、陳其邁一票」。陳其邁分享缺水、防災與防疫等工作20分鐘才結束。

第十選區應選八席，內含兩席婦女保障名額。國民黨議員曾麗燕、蔡武宏拚連任，五連霸議員陳麗娜也在最後時刻改變心意參選。民進黨提名現任議員鄭光峰、陳致中及新人黃彥毓，另有時代力量湯茹婷、基進黃敬雅、無黨籍朱挺玗等人參選。

黃雍琇今天下午在前鎮一家餐廳辦造勢活動，立委趙天麟、議員黃文益等人到場力挺，超過400名支持者來加油。黃雍琇強調自己是政治素人，擔任消防志工20年，也是個兼顧家庭的職業婦女，盼推動亞灣建設、特色公園及消防安全福利等工作。

繼參加鳳山選區議員林智鴻競選總部成立大會後，陳其邁今天到前鎮小港助選黃雍琇。陳在眾人面前細數上任兩年來遇到的缺水、山區豪雨、新冠肺炎疫情、爭取台積電等工作事項。