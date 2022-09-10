陳其邁中秋慰問值勤警消 重申支持警察大膽用槍

今天中秋節，高雄市長陳其邁慰問警消，分別向英勇制伏通緝犯小港警分局2名員警加油打氣，支持警察大膽用槍；隨後抵因公受傷重回崗位的消防局鳳翔分隊長曾柏雄家中關心。

陳其邁今天先抵小港警分局漢民路派出所，向執勤的警察基層同仁致贈慰勞品及加菜金，隨後前往消防局鳳祥分隊長曾柏雄家中關心慰問。陳其邁感謝警消人員站在第一線出生入死、為民服務，精神令人感佩，並重申支持警察謹慎大膽使用警械，也叮囑值勤務必注意自身安全。

他表示，警消同仁執行勤務非常辛苦，尤其假期時還要犧牲與家人相處時間，維護治安、打擊犯罪，出生入死、為民服務，今天特別前來為警察加油打氣。

陳其邁隨後轉赴探視曾柏雄送上佳節祝福，並與其1歲多女兒及全家開心合影，對於曾柏雄恢復良好，回到原單位繼續為民服務深深感動。並表達市府會繼續給予警消最大支持協助，之後也會繼續擴充、汰換警消裝備，大幅度增加預算，讓警消沒有後顧之憂。

小港警分局勤指中心8月9日下午接獲民眾報案，轄區學府路有車輛行跡可疑。漢民派出所副所長王學甫、員警詹易諺前往查看，對方拒絕攔查開車企圖逃逸，造成王、詹2警手部擦傷，經員警開槍才將這名毒品通緝犯逮捕到案。另外，漢民派出所長期租用民宅作為辦公廳舍，現有空間不敷使用，市府啟動社教館童軍中心整建活化，作為派出所新址，預定明年底搬遷進駐。

民國109年2月13日第三救災救護大隊第一中隊鳳翔分隊深夜火警出勤執行救災，在行經過埤路與鳳頂路口時，與聯結車碰撞嚴重車禍，曾柏雄重傷昏迷1個月。在治療休養2年多後回到最愛的工作崗位上，目前仍需定期到院回診追蹤。