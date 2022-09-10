高市擴大疫調採檢 再查出2例登革熱陽性病例

高雄市政府中秋連假大陣仗防治登革熱，經擴大疫調採檢，再發現2例登革熱PCR陽性個案。

新增的2案與9月初發生的前鎮區首例具有明確地緣關聯，所幸屬第一型登革熱症狀輕微，高市衛生局副局長潘炤穎說，2起病例都在既定警戒範圍，市府近日已完成社區防治，有效縮短隱藏期，沒有擴散之虞。

潘炤穎表示，高雄市跨局處防疫團隊9月6日起即針對今年登革熱首例的前鎮區瑞豐里，畫出13里擴大進行疫調採檢、孳生源清除、緊急噴藥三合一登革熱防治工作，加強警平，至9日為止採檢716人，送實驗室檢驗確認新增2案PCR陽性(陽性率0.28%)。

新增的2名登革熱確診個案，屬社區擴大疫調對象，均為無症狀，採血確認血清，驗出登革熱第一型病毒。一名是80歲女性，另名是59歲女性，近期都沒有無國外旅遊史，或入境居檢個案接觸史，經流行病學綜合研判，與先前的指標個案應為同一波感染者。

市長陳其邁表示，感染登革熱可能出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，也可能伴隨肝功能及血小板或白血球數值異常，民眾有相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史，也請醫師務必落實TOCC的調查。

高雄市共480家合約醫療院所，備有公費登革熱NS1快篩試劑，可透過採血檢驗提高早期診斷率，並有效縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間）。

衛生局表示，至9月10日止，目 已執行4014戶家戶孳生源清除暨噴藥防治，查獲52處陽性點，並吊掛百盞高效能捕蚊燈持續監測病媒蚊密度。市府各局處並針對轄管場域結合社區人力防杜，提醒家戶務必徹底清除積水，才能降低病媒蚊密度。