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金門古蹟日活動登場 騎單車深入體驗文化

中央社／ 金門縣10日電

邁入第19年的金門古蹟日活動今天登場，縣文化局利用中秋連假規劃2天的古蹟尋騎小旅行活動，趣訪金沙、瓊林，首日吸引上百名民眾扶老攜幼參加，既健身紓壓又充滿知性。

「2022金門古蹟日-古蹟尋騎小旅行」活動上午由金門縣長楊鎮浯、文化局長許績鑫和金沙鎮長吳有家等人開騎，號召民眾從文化園區出發，行經田墩海堤、西園鹽場、青嶼、山后、碧山、陽翟聚落、沙美老街等景點，路線總長約22公里，沿途有專業觀光文史講師現場導覽介紹。

楊鎮浯表示，金門蘊含豐富人文歷史，約有250處文化資產，有形文化資產占全國15%，全國排名前3名，加上多條自行車路線，「騎單車看古蹟、體驗文化」已成為來金遊客的最愛之一；縣府將深化健全環鎮自行車路網，讓金門成為享受慢生活的友善旅遊環境。

許績鑫說，金門古蹟日今年串聯2022年歐洲國際遺產日核心主題「永續文化資產」核心精神，以騎乘自行車導覽介紹東半島金沙鎮古蹟和歷史建築，拉近文化資產與民眾的距離，體驗金門多元永續的文資寶庫。

吳有家也表示，這次金門古蹟日小旅行適逢金沙鎮一年一度的高粱老街風獅爺文化季，民眾可趁機來趟風獅爺文化之旅。

今年金門古蹟日活動首日進行「金沙古蹟尋騎、趣訪風獅爺」文化體驗行程，透過專業領騎帶領民眾認識金沙鎮歷史民俗及文化體驗，全程休閒不競速。文化局表示，明天第2天行程將帶領民眾走仿瓊林千年聚落，安排「歷史行旅實境解謎遊戲」，邀民眾體驗文化創意小旅行。

古蹟 金門 文化資產

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