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羊肉爐、冰果室入鏡 「全台最美」結婚背板在高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山有三寶，其中一項就是羊肉，岡山戶政的「愛情羊肉爐」強調在地美食文化。圖／高市府提供
岡山有三寶，其中一項就是羊肉，岡山戶政的「愛情羊肉爐」強調在地美食文化。圖／高市府提供

高雄各地戶政所陸續發揮文化或產業特色打造特色結婚背板，其中青年局主導的美學背板成為結婚新人熱議話題。市府發言人張硯卿、周璟瑜特地換上婚紗拍宣傳片，公開喊話說，不是只有結婚新人能在戶政所拍照留影，歡迎一般民眾到高雄各戶政所打造的特色結婚背板參觀打卡。

市府今天指出，2022台灣設計展在高雄舉辦，戶政結婚背板改造是「台灣設計設計台灣」系列活動之一，青年局主導20處美學結婚背板，號稱「全台最美結婚登記背板」。

市府發言人張硯卿、周璟瑜近日前往各戶政事務所拍片宣傳，花10小時走訪岡山、旗山、美濃、鹽埕、大寮、旗津等六處特色背板取景。兩人選在展現「海洋風」特色的旗津戶政穿輕婚紗入鏡，響應「海灘逐浪奔愛」主題。

兩位發言人都是新聞主播出身，拍攝時發揮隨機應變能力，台詞幾乎都是臨場應答，搭檔默契十足，片中出現不少搞笑的NG片段。

張硯卿如數家珍介紹說，美濃玩諧音梗，岡山愛情羊肉爐強調在地美食文化，旗山冰菓室也同樣融入地方冰品特色。周璟瑜說，各戶政所道具配件準備到位，配合羊肉爐的圍裙、電話亭、冰菓室菜單、紙傘等現場道具展現設計師巧思。

旗津戶政走浪漫海洋風，兩位發言人特地穿上輕婚紗出外景。圖／高市府提供
旗津戶政走浪漫海洋風，兩位發言人特地穿上輕婚紗出外景。圖／高市府提供
旗山戶政打造「冰菓室」，展現旗山以枝仔冰聞名全台的歷史背景。圖／高市府提供
旗山戶政打造「冰菓室」，展現旗山以枝仔冰聞名全台的歷史背景。圖／高市府提供
鹽埕戶政市走城市復古懷舊風。圖／高市府提供
鹽埕戶政市走城市復古懷舊風。圖／高市府提供
大寮戶政走諧音梗，以浪漫粉紅色當主題，還精心準備道具電話亭，象徵熱線聊（寮）不完。圖／高市府提供
大寮戶政走諧音梗，以浪漫粉紅色當主題，還精心準備道具電話亭，象徵熱線聊（寮）不完。圖／高市府提供

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