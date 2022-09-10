羊肉爐、冰果室入鏡 「全台最美」結婚背板在高雄

高雄各地戶政所陸續發揮文化或產業特色打造特色結婚背板，其中青年局主導的美學背板成為結婚新人熱議話題。市府發言人張硯卿、周璟瑜特地換上婚紗拍宣傳片，公開喊話說，不是只有結婚新人能在戶政所拍照留影，歡迎一般民眾到高雄各戶政所打造的特色結婚背板參觀打卡。

市府今天指出，2022台灣設計展在高雄舉辦，戶政結婚背板改造是「台灣設計設計台灣」系列活動之一，青年局主導20處美學結婚背板，號稱「全台最美結婚登記背板」。

市府發言人張硯卿、周璟瑜近日前往各戶政事務所拍片宣傳，花10小時走訪岡山、旗山、美濃、鹽埕、大寮、旗津等六處特色背板取景。兩人選在展現「海洋風」特色的旗津戶政穿輕婚紗入鏡，響應「海灘逐浪奔愛」主題。

兩位發言人都是新聞主播出身，拍攝時發揮隨機應變能力，台詞幾乎都是臨場應答，搭檔默契十足，片中出現不少搞笑的NG片段。