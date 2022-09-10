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高市首創「大智莊稼」AI收益分析系統 幫農友聰明種

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市農業局推出全台首創「大智莊稼」AI收益分析，提供91種蔬果收益決策輔助，農友輸入作物的產量、產期，這套系統就能演算收入並給予建議。記者王昭月／翻攝
高市農業局推出全台首創「大智莊稼」AI收益分析，提供91種蔬果收益決策輔助，農友輸入作物的產量、產期，這套系統就能演算收入並給予建議。記者王昭月／翻攝

現代務農也講究科技升級！高市農業局推出全台首創「大智莊稼」AI收益分析，提供91種蔬果收益決策輔助，農友輸入作物的產量、產期，系統就能演算收入並給予建議，從事農務更「聰明」。

高雄市農業局先前創新推出「高雄農來訊智慧服務」，能對全國61類作物提出防災告警；300項蔬果進行交易價量分析，今年則針對91項主要蔬果開發出「大智莊稼」AI收益分析，有助於農友在市場選擇、產期調節及替代作物等層面進行決策。

農業局表示，農友只要在Line搜尋「農來訊」官方帳號，點選「AI幫幫忙」選項中的「大智莊稼」就能使用，借助人工智慧，決策更智慧。以玉荷包為例，這套系統能提供不同交易市場價量分析及預估收入資訊，協助農民分散風險。另產期調節方面，則可提供全年產銷概況及市場收入預估，幫農民進行產期調節規畫。

農業局長張清榮說，農業局積極導入AI，再透過補助計畫協助農產業及資服業合作，加速高雄智慧農業落地永續，去年就透過數位部產業署AIGO計畫的資源，協助開發木瓜成熟度AI影像辨識，作為農民選別、採購規格到購買食用成熟度的參考。今年黃檸檬也導入AI智慧選別，「現在電腦也能揀檸檬」，效率比人工作業提6倍。

AI 農民

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