馬祖環資局廚餘場山林火災 空勤總隊空中投水28噸才控制火勢

連江縣南竿鄉環資局廚餘場旁今天發生山林火災，因地形陡峭現場缺乏水源，加上東北風強勁，火勢一發不可收拾，由於無法實施人力滅火，為避免火勢持續延燒及影響周邊機場航班起降，連江縣政府後來申請執行空中滅火任務，空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊在上午11時50分抵達馬祖上空，最終實施空中投水滅火14次，共計投水量28噸，才將火勢控制住，詳細起火原因尚待調查。

連江縣政府表示，南竿環資局旁下方岸坡（垃圾後端處理場）在今日清晨5時40分傳出火警，消防局第1時間出動救援，局長曹典鈺、環資局長張壽華在場聯繫指揮，海巡及拖駁艇海上噴水支援，但因為地形險要，直至上午10時30分，火勢仍未獲控制，後來消防局向中央申請直升機前來支援。

連江縣消防局表示，該處後端處理場，主要放置待處理海漂垃圾，易燃物多，加上東北風風勢助長，不斷有新火頭冒出，現場濃煙瀰漫，連北竿都能清楚看見；此外，不少民眾都抱怨，垃圾燃燒，讓周邊的空氣品質不佳，到處都聞到戴奧辛的臭味。