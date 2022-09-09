走入農村 陳其邁強調城中城受災戶照顧不中斷

高雄市長陳其邁昨趁中秋節前夕提早探望城中城大火受災戶，今天到旗糖農創園區參加農村運動會，下場參與滾草包競賽。陳其邁說，市府持續關懷受災居民跟罹難者家屬，盼他們獲得最好照顧，8月開始發放區段徵收補償金，未來住戶將遷至舊青年國中社宅，持續社工專案、專人照護。

旗山、美濃、彌陀、阿蓮、杉林等多個農村社區聯盟，共同打造的農村奧運會，有別於正規競賽，運動會的項目是甘蔗射標槍、鴨鴨裝競賽、鴨蛋保齡球及射水球等趣味活動，還能一次體驗高雄多個社區拿手DIY手藝及控土窯樂趣。

陳其邁說，主辦單位糖廠社區從108年開始獲得農村領航獎，可說是農村再生的典範社區，高雄有5個社區獲得水保局5400萬預算補助，市府也加碼電商、包裝設計等經費，希望農村建立良好經濟模式，讓社區年輕朋友回到農村，活絡農村經濟，也讓社區長輩可以獲得照顧，成為永續社區。

媒體聯訪時，陳其邁談及昨日探望城中城住戶的心情。陳其邁表示，城中城之後，以一個首長、一個社工，還有社會局同仁，大家共同來關心，持續地讓受災居民跟往生者家屬能夠獲得最好照顧。