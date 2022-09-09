「回澎湖過節」特展登場 賴峰偉盼傳承特有節慶文化

「回澎湖過節」特展今天在澎湖開拓館登場，澎湖縣長賴峰偉勉大家秉不忘本精神，深耕文化，傳承特有節慶文化並弘揚。

澎湖「回澎湖過節」特展9日在澎湖開拓館由賴峰偉與議長劉陳昭玲等人共同揭幕，並由老師許玉河導覽，眾人感受澎湖節慶文化與環境的變遷對比。賴峰偉表示，「君自故鄉來，應知故鄉事」，澎湖在地節慶活動文化、習慣及典故，蘊含歷史文化精粹，從過年拜天公、元宵乞龜、清明祭祖到冬至雞母狗，都有海島澎湖敬人謝天的特質。

賴峰偉指出，特展內容可以喚起老一輩澎湖人的回憶，而對於年輕一輩來說，這場特展更是認識家鄉最好的契機，期盼澎湖節慶文化、傳統民俗可以被更多人看見，持續流傳下去。

劉陳昭玲表示，在自己小時候，那個物質不充裕的年代，最期待的就是各種節慶的到來，各個不同的節慶活動豐富兒時生活。她感謝文化局及文史工作者彙整澎湖傳統節慶文化資料，喚起大家的童年回憶。

澎湖文化局表示，「回澎湖過節」特展是依縣府去年所出版的漫畫「什麼都有商號－幸福的澎湖年」，針對「節慶文化的特殊性」、「今昔樣貌的差異性」進行延伸介紹，展場空間劃分為前導區、島民生活、民俗文化與澎湖島大觀等主題，

澎湖文化局表示，「回澎湖過節」特展，將一直展至明年9月10日，歡迎大民眾前往參觀，認識澎湖四時節慶及常民生活。