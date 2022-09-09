中秋不打烊 高市防登革熱告發6件

高雄市9月5日出現首例本土登革熱確診個案，為今年國內第3例，也是高雄2019月10月後首例本土登革熱個案。案主為前鎮區60多歲獨居男性，近期未與入境人士接觸，高市府為釐清感染源，匡列附近周邊4000多戶，要求1周內完成疫調、噴藥及孳生源清除工作，衛生局副局長潘炤穎表示，今起由各局處首長帶頭針對各自所轄場域進行清理，如有違規，將依傳染病防治法開罰。

高市本月5日傳出登革熱首案，隔天即在前鎮區成立登革熱前進指揮所，前鎮區公所就可能感染地點周邊400公尺範圍展開地毯式清查，跨局處防疫團隊及鄰里志工則針對個案鄰近13里大掃蕩。

高市環保局統計，至9月8日累計動員899人次、12輛消毒車、50支熱煙，執行1886戶孳生源檢查，清除149個積水容器，發現孑孓孳生告發6件，查獲點包含水桶、塑膠桶、抽水馬達蓋及工地內地面孔洞等。