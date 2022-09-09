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四埔據點啟動 金門社區關懷涵蓋率提升至近9成

中央社／ 金門縣9日電

金門縣金寧鄉四埔社區照顧關懷據點成立，金門縣長楊鎮浯今天前往關懷表示，新增四埔據點後，行政村里涵蓋率提升到近9成，邁向一行政村里至少一處社區照顧關懷據點目標。

縣府社會處發布新聞表示，楊鎮浯是在環保局長楊建立及社會處長董燊等人陪同下，偕同金寧鄉長楊忠俊等人，訪視四埔照顧關懷據點，訪視健康促進及老人共餐等服務。

楊鎮浯致詞表示，上任以來施政特別重視長幼照顧服務，並著力於在地老化的相關服務，因此近2、3 年來社區照顧關懷據點、共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效大幅成長。

楊鎮浯說，大同之家的機構安養照顧僅能服務部分長輩，唯有落實在地安老、在地健康活躍老化的政策目標，推展各類長期照顧服務，建構社區照顧服務據點，結合善用在地人力與既有資源，才能提供多元支持家庭與連續性的服務，照顧到各個角落的長輩，提升長者與照顧者的照顧與生活品質。

楊忠俊表示，金寧鄉老幼照顧與社區發展願景，期望大家繼續支持共同合作服務鄉親。楊建立則是感謝社區配合推展垃圾分類資源回收成效優異。

董燊說明，金門現有41個社區照顧關懷據點，其中，辦理定期共餐服務有34個據點、不定期辦理的有7個據點，今年度新增四埔等4處據點、將行政村里涵蓋率提升至88%，邁向「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」目標。

社區今天同時安排長輩健康促進活動，請師傅示範與金大食科系共同研發的蔭油製作過程與簡介黑豆耕作，並提供蔭油產品試吃。

楊鎮浯 金門 老化

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