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里山市集林後四林平地森林園區 中秋登場共創里山微經濟

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等，規畫來趟友善環境小旅行。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等，規畫來趟友善環境小旅行。記者劉星君／攝影

屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，市集邀請屏縣霧台鄉神山、阿禮部落自然人文生態景觀區的特色商家，周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等傳統特色工藝達人，現場也有林下經濟體驗DIY，可以規畫來趟友善環境小旅行。

屏東林管處長楊瑞芬說，林後四林平地森林園區歷年統計入園遊客量逾40萬人次，市集推廣人與自然和諧共存、友善環境經營的里山生活理念，活化園區使用。延續在地好物及好食理念，邀集招募符合里山保育概念的友善環境農特產品、美食、加工品與手作用品的攤位進駐，推廣市集活動。

屏科大副校長段兆麟說，森林從先前砍伐利用到現在發揮多元化價值，林後四林平地森林園區已成為許多人假日出遊的首選。食農教育法今年5月通過，最大精神為地產地消，也是此次市集的宗旨。

今天中秋連假首日，林後四林平地森林遊樂園區也是滿滿人潮，不少親子在園區「二峰圳體驗區」戲水，適合親子同遊。也有遊客特地帶家人參加里山市集，購買在地農特產品，價格親民，且園區腹地大，可以就地野餐。

里山市集下午2點至3點另有林下經濟產品特色手作DIY，有蜜源植物拓染的特色蜂蠟布、霧台蜜源手作餐具、手工沾蠟蠟燭等體驗活動，加深民眾對林下經濟的認識與關注，引發民眾對於友善環境的理解與支持。

「林後四林里山市集」9月10日、9月24、25日，屏東林區管理處和屏科大團隊歡迎民眾來體驗，有吃有玩、有音樂、有工藝市集，沐浴在大自然的環境中，品嘗在地有機食材，享受音樂搖擺，並以行動支持綠色消費，來一趟意義的友善環境生態小旅行。

屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕。圖／屏東林管處提供
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕。圖／屏東林管處提供
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，林後四林平地森林遊區內還有二峰圳體驗區，不少親子戲水消暑。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，林後四林平地森林遊區內還有二峰圳體驗區，不少親子戲水消暑。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等，規畫來趟友善環境小旅行。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等，規畫來趟友善環境小旅行。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等，規畫來趟友善環境小旅行。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作等，規畫來趟友善環境小旅行。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作，好逛又好買。記者劉星君／攝影
屏東林區管理處、屏東科技大學從中秋連假9月9、10日與9月24、25日，在林後四林平地森林園區，舉辦「林後四林里山市集」，今熱鬧開幕，有周邊友善耕作小農、風味美食、創意手作，好逛又好買。記者劉星君／攝影

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