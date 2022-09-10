澎湖追風音樂節 結合夜光風箏照亮中秋夜

中秋連假到來，澎湖追風音樂節期間首次結合夜光風箏的活動今明兩天登場，除有歌手卡司熱力獻唱外，夜光風箏也將在澎湖夜空中表演，與現場燈光相互輝映，讓澎湖中秋連假愈晚愈美麗。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處表示，「2022澎湖追風音樂節」在今明兩天分別推出藍調和風主題與Chill風搖滾中秋之夜，邀請LEE力、梁文音，艾怡良、八三夭等歌手登台，結合國內首次夜光風箏活動，也將同步在夜間展演。

澎管處表示，夜光風箏是由台北、新竹、台中、台南的國內夜光風箏放飛團隊8+特技風箏隊，進行個人翻滾技術風箏、雙線及四線團隊芭雷飛行表演、室內風箏演出及軟體風箏，精采可期。

澎管處說，這2天現場都會提供500隻菱形風箏，供民眾「走路有風」DIY夜光風箏，一起走動放飛，與空中夜光風箏及現場光環境，相互輝映。

澎管處展示，夜光風箏除有夜間動態放飛表演外，馬公史蹟公園及第一賓館旁草坪，也有由德國、紐西蘭、芬蘭等國家風箏設計製作大師的作品展示，其中有「人來風」地景藝術由德國風箏設計師RainerKuhimann設計製版「章魚風箏」，為「中華民國兒童癌症基金會」募款，展現不一樣的愛心。