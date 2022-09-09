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結合友善農田 金門金螢小麥啤酒上市慶中秋

中央社／ 金門縣9日電

金門縣首批結合生態友善環境生產的「金螢」精釀小麥啤酒月初上市，縣府表示，這款由無毒小麥釀造的啤酒今晚將透過YouTube與虛擬偶像「露恰露恰」合體演出，與民眾歡慶中秋。

縣府建設處發布新聞表示，為復育金門在地逐漸稀少的螢火蟲，縣農會與縣府、烈嶼鄉公所和林務局等中央單位合作，在一塊廣達2公頃的農田種植零農藥的小麥，並打造合適螢火蟲復育的環境，同時透過棲地改善，間接保育金門歐亞水獺、金龜等珍貴物種。

金門縣林務所長鍾立委接受中央社訪問進一步說明，今年首批生產的生態友善小麥精釀啤酒，是以烈嶼后宅友善農田生產的小麥釀造，種植過程中完全未使用農藥；也因為農地的改善，生產小麥的農田和附近農地已出現零星的螢火蟲和蜻蜓，顯示生態環境已具體改善；林務所日後將擇期施放復育的螢火蟲，恢復已往螢火蟲到處飛舞盛況。

建設處表示，不論是螢火蟲或是歐亞水獺保育，除了棲地環境營造外，社區民眾的支持與參與，更是保育業務成敗的關鍵。為此，縣府近年推廣生態環境給付，讓社區民眾一同加入「水獺巡守隊」，並與金門縣野生動物救援暨保育協會、農村再生相關計畫中，從社區、學校中推廣生態保育。

建設處長李有忠表示，金螢啤酒有綿密細緻的泡沫，細聞略帶有麵包香氣，入口果香味濃郁，是一款精緻、淡雅且平衡的精釀啤酒，每瓶新台幣100元，現只在縣農會超市販售。

建設處說，今年再邀請「露恰露恰」擔任保育推廣大使，搭配金麥啤酒，並配合中秋節在9日晚間9時上映「露恰露恰的水獺小教室Vol 4－歐亞水獺八卦解密特別篇！！」在影片下方留言並填寫抽獎表單，就有機會獲得金門Q版水獺口罩組，將抽出10名幸運觀眾，一起歡慶中秋。活動網址https://www.youtube.com/watch?v=5EI3hYaTgsY

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螢火蟲復育 水獺 金門

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