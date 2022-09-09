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高雄「奇幻樂園」曝光 化身愛麗絲夢遊蓮池潭公園

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
奇幻樂園內的棒棒糖旋轉木馬。圖／高市觀光局提供
奇幻樂園內的棒棒糖旋轉木馬。圖／高市觀光局提供

今天是中秋連假第一天，高雄景區交通未出現擁擠車潮，不過高速公路在路竹至楠梓雙向車多。高市觀光局指出，蓮池潭兒童公園打造全新童話故事場景「奇幻樂園」，模仿愛麗絲夢遊仙境故事內的人物與場景，可以趁假期帶小孩體驗童趣景點。

左營蓮池潭東北側的兒童公園是高雄首座兒童共融公園，今年4月設置30米溜索，為更豐富公園主題，高雄市府最近以童話故事愛麗絲夢遊仙境為構想藍圖，剛完工的「奇幻樂園」充滿可愛又浪漫氛圍。

高市觀光局指出，「奇幻樂園」安排撲克牌旅程，布置紅心皇后、撲克牌衛兵等場景，只要透過神秘的發光鑰匙進入撲克牌小屋，會遇見神采奕奕的撲克牌衛兵、格子跳跳棋、棒棒糖旋轉木馬及華麗城堡，彷彿置身童話世界，非常適合拍照打卡。

除奇幻樂園之外，兒童公園內另有一座台灣燈會作品「我那天打翻了一杯珍奶」，透過動態構圖重現打翻珍奶的瞬間，結合互動科技及放大尺度的裝置，邀請參觀者化身為螞蟻，用童趣角度詮釋作品。

奇幻樂園內的撲克牌衛兵。圖／高市觀光局提供
奇幻樂園內的撲克牌衛兵。圖／高市觀光局提供
奇幻樂園內的棒棒糖旋轉木馬，入夜情境與白天不同。圖／高市觀光局提供
奇幻樂園內的棒棒糖旋轉木馬，入夜情境與白天不同。圖／高市觀光局提供
奇幻樂園內的撲克牌城堡。圖／高市觀光局提供
奇幻樂園內的撲克牌城堡。圖／高市觀光局提供
台灣燈會作品「我那天打翻了一杯珍奶」。圖／高市觀光局提供
台灣燈會作品「我那天打翻了一杯珍奶」。圖／高市觀光局提供

觀光局 珍奶

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