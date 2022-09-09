高雄「奇幻樂園」曝光 化身愛麗絲夢遊蓮池潭公園

今天是中秋連假第一天，高雄景區交通未出現擁擠車潮，不過高速公路在路竹至楠梓雙向車多。高市觀光局指出，蓮池潭兒童公園打造全新童話故事場景「奇幻樂園」，模仿愛麗絲夢遊仙境故事內的人物與場景，可以趁假期帶小孩體驗童趣景點。

左營蓮池潭東北側的兒童公園是高雄首座兒童共融公園，今年4月設置30米溜索，為更豐富公園主題，高雄市府最近以童話故事愛麗絲夢遊仙境為構想藍圖，剛完工的「奇幻樂園」充滿可愛又浪漫氛圍。

高市觀光局指出，「奇幻樂園」安排撲克牌旅程，布置紅心皇后、撲克牌衛兵等場景，只要透過神秘的發光鑰匙進入撲克牌小屋，會遇見神采奕奕的撲克牌衛兵、格子跳跳棋、棒棒糖旋轉木馬及華麗城堡，彷彿置身童話世界，非常適合拍照打卡。