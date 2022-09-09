影／議員參選人赴高市黨部造勢 藍營青年軍隔街回嗆
今早台灣基進前往國民黨高市黨部要求市長參選人柯志恩簽署「絕不投降」承諾書，柯陣營安排鳳山市場拜票行程，黨部由兩位議員參選人率領青年軍出面回應。基進在黨部對面高聲喊「國民黨不倒、台灣不會好」，藍營回嗆「基進不要軟，台灣硬起來」，你來我往，互不相讓。
台灣基進議員參選人張博洋、李雨蓁、張婷婷、黃敬雅及楊佩樺前往國民黨高市黨部發表意見，原本準備向柯志恩遞交「捍衛台灣絕不投降」承諾書，但柯不在，眾人在對街宣讀承諾書內容，呼喊「面對中國、我不投降」、「國民黨不倒、台灣不會好」、「投柯會磕頭、投降我不投」等口號。
基進人員表示，「捍衛台灣，決不投降」應是每位要參選台灣民意代表的人該有的基本態度，台灣基進是第一個全黨參選人簽署承諾書的政黨，現在要求台灣最大在野黨國民黨必須表態，這不是在野監督在野，而是台灣黨監督中國黨。
高雄市黨部三組總幹事張永杰表示，國民黨尊重每位市民朋友的言論自由，但基進黨此舉是為選舉而作秀，願意體諒小黨辛苦。前鎮小港議員參選人陳識明、原民茂林等區議員參選人林榮昊說，尊重基進黨為蹭聲量作秀，但基進黨整天叫國民黨不要軟，看到民進黨卻彎腰低頭，豈不好笑。
國民黨青年部副主任李昶志說，保衛台灣、保衛中華民國一直是國民黨堅持的價值，基進黨看到民進黨生氣、網軍側翼出征就嚇到拔官撤職，看到民進黨就軟了，談什麼抗中保台，誠懇呼籲基進黨不要只敢當小綠。
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