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影／議員參選人赴高市黨部造勢 藍營青年軍隔街回嗆

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣基進前往國民黨高市黨部表達台灣不投降訴求，藍營回應他們是選舉作秀。圖／高市黨部提供
台灣基進前往國民黨高市黨部表達台灣不投降訴求，藍營回應他們是選舉作秀。圖／高市黨部提供

今早台灣基進前往國民黨高市黨部要求市長參選人柯志恩簽署「絕不投降」承諾書，柯陣營安排鳳山市場拜票行程，黨部由兩位議員參選人率領青年軍出面回應。基進在黨部對面高聲喊「國民黨不倒、台灣不會好」，藍營回嗆「基進不要軟，台灣硬起來」，你來我往，互不相讓。

台灣基進議員參選人張博洋、李雨蓁、張婷婷、黃敬雅及楊佩樺前往國民黨高市黨部發表意見，原本準備向柯志恩遞交「捍衛台灣絕不投降」承諾書，但柯不在，眾人在對街宣讀承諾書內容，呼喊「面對中國、我不投降」、「國民黨不倒、台灣不會好」、「投柯會磕頭、投降我不投」等口號。

基進人員表示，「捍衛台灣，決不投降」應是每位要參選台灣民意代表的人該有的基本態度，台灣基進是第一個全黨參選人簽署承諾書的政黨，現在要求台灣最大在野黨國民黨必須表態，這不是在野監督在野，而是台灣黨監督中國黨。

高雄市黨部三組總幹事張永杰表示，國民黨尊重每位市民朋友的言論自由，但基進黨此舉是為選舉而作秀，願意體諒小黨辛苦。前鎮小港議員參選人陳識明、原民茂林等區議員參選人林榮昊說，尊重基進黨為蹭聲量作秀，但基進黨整天叫國民黨不要軟，看到民進黨卻彎腰低頭，豈不好笑。

國民黨青年部副主任李昶志說，保衛台灣、保衛中華民國一直是國民黨堅持的價值，基進黨看到民進黨生氣、網軍側翼出征就嚇到拔官撤職，看到民進黨就軟了，談什麼抗中保台，誠懇呼籲基進黨不要只敢當小綠。

台灣基進高市議員參選人在國民黨高市黨部表達心聲，要求市長參選人柯志恩簽署「絕不投降」承諾書。圖／台灣基進提供
台灣基進高市議員參選人在國民黨高市黨部表達心聲，要求市長參選人柯志恩簽署「絕不投降」承諾書。圖／台灣基進提供
國民黨高市黨部由兩位議員參選人率領青年軍出面回應台灣基進的訴求。圖／高市黨部提供
國民黨高市黨部由兩位議員參選人率領青年軍出面回應台灣基進的訴求。圖／高市黨部提供
台灣基進高市議員參選人在國民黨高市黨部對面宣讀承諾書內容。圖／台灣基進提供
台灣基進高市議員參選人在國民黨高市黨部對面宣讀承諾書內容。圖／台灣基進提供

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