快訊

梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

屏東水底寮9小時湧逾萬車次 調撥車道疏導

中央社／ 屏東縣9日電

中秋連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮五岔路口，車流量今天累計至上午9時，突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許調撥北上車道供南下車輛使用。

墾丁呂姓旅宿業者告訴中央社記者，連假前2天訂房率9成，遊客訂房比往年踴躍，加上目前恆春半島好天氣，研判會有更多出遊人潮。

屏東水底寮五岔路口匯集台1線、台17線車流，要往返墾丁、台東觀光必經之路，今天中秋連假首日，每小時車流量突破2600輛次，車流量今天累計至上午9時，突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許，進行台1線436.5公里至443公里處調撥北上內側車道供南下車輛使用，車流順暢。

屏東枋寮分局第四組長謝漢忠指出，因應中秋連假車潮並有效疏導大量湧入車流量，台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌，同時祭出調撥車道、車輛分流、分隔島缺口封閉禁止車輛穿越及迴轉、汽機車分道「實體分隔交通錐」4大管制措施。

連假 屏東 墾丁

延伸閱讀

中秋連假首日 國道湧現車潮

種出「比臉大」紅龍果 屏東女青農紅龍果評鑑拿下果王、冠軍

中華電信全台機房啟用屏東綠電 年供電量5000萬度

中秋連假碰上種樹百里工程 警方繃緊神經降低龜速怨聲

相關新聞

高雄最美薰衣草跑道 市境之南打卡熱點

高雄市境之南的中芸國中翻修校園，其中「薰衣草跑道」超級吸睛 ，口耳相傳成為年輕人拍照打卡熱點，吸引許多人朝聖。

高雄鼓山昨深夜3304戶停電 台電曝原因是小樹枝搞怪

高雄市鼓山區九如四路、內惟路、日昌路一帶，昨天深夜10時44分許，傳出停電，有網友在PTT貼文直指，聽到2聲爆炸聲，就停...

中秋獨特習俗 馬祖燒塔節 邀民眾除穢

燒塔節在閩東一帶已傳承百年，是福州傳來的中秋習俗，目前全台僅存在於馬祖鐵板村。連江縣金板境天后宮管委會昨表示，今年的燒塔...

高雄總預算審查 負債六都之冠

高雄市112年度總預算等議案昨交付議會審查，總預算1652億元，負債2423億仍居六都之冠。市長陳其邁赴議會說明總預算編...

紙上辯論會／屏東長照怎麼做 3選將提解方

屏東縣老年人口占19.1％，高於全國平均值，3位縣長參選人對老人安養照護各提解方。國民黨蘇清泉認為，主政者辦大型活動，不...

學者：長照政策 應改為由下而上

屏東縣政府推動一村里一據點，已布建391關懷據點，學者提醒，長者有個別需求，以往長照政策由上而下，面對超高齡社會，應翻轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。