屏東水底寮9小時湧逾萬車次 調撥車道疏導

中秋連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮五岔路口，車流量今天累計至上午9時，突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許調撥北上車道供南下車輛使用。

墾丁呂姓旅宿業者告訴中央社記者，連假前2天訂房率9成，遊客訂房比往年踴躍，加上目前恆春半島好天氣，研判會有更多出遊人潮。

屏東水底寮五岔路口匯集台1線、台17線車流，要往返墾丁、台東觀光必經之路，今天中秋連假首日，每小時車流量突破2600輛次，車流量今天累計至上午9時，突破1萬1000輛次，枋寮警方從上午8時許，進行台1線436.5公里至443公里處調撥北上內側車道供南下車輛使用，車流順暢。

屏東枋寮分局第四組長謝漢忠指出，因應中秋連假車潮並有效疏導大量湧入車流量，台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌，同時祭出調撥車道、車輛分流、分隔島缺口封閉禁止車輛穿越及迴轉、汽機車分道「實體分隔交通錐」4大管制措施。