高雄最美薰衣草跑道 市境之南打卡熱點

高雄市境之南的中芸國中翻修校園，其中「薰衣草跑道」超級吸睛 ，口耳相傳成為年輕人拍照打卡熱點，吸引許多人朝聖。

高雄中芸國中緊鄰蔚藍海洋，可遠眺小琉球，景致宜人。但歷時30年的校舍已漸老舊，操場跑道更破舊不堪，學校今年初著手整建，別出心裁更換成紫色跑道，宛如種了一圈薰衣草，藍天下增添夢幻氣息。

中芸國中擁有全市獨一無二的薰衣草跑道，完工後吸引林園區在地居民及其他城鎮年輕朋友們紛紛到此打卡拍照，很多人進到學更發現，校內不只這條夢幻跑道獨特，古老的龍舟、綠意盎然的樹林，都是美景。

校長呂旭英表示，樹林區已有30多年，校方當時基於愛樹護樹理念搶救下來，如今有許多種鳥類及生物棲息，是學生最佳的天然生物教室。校園另一側則保留一艘古法手造的老龍舟，這艘龍舟原本被丟棄，精心整復後成為校園特色，也見證中芸港演變歷史，是另一處拍照打卡勝景。