高雄鼓山昨深夜3304戶停電 台電曝原因是小樹枝搞怪
高雄市鼓山區九如四路、內惟路、日昌路一帶，昨天深夜10時44分許，傳出停電，有網友在PTT貼文直指，聽到2聲爆炸聲，就停電了；台電證實，因樹木碰觸致電桿上設備破裂，導致饋線開關跳脫，有3304戶受影響停電，台電立即派員搶修，已於昨晚11時58分全部送電完成。
PTT貼文的網友對於鼓山區停電一事，發文無奈指出， 7月底才停一次，這個月又來，頻繁到好像有點困擾了；有網友表示「電腦斷電，其他電器逃過一劫」，有網友則以「哭」字形容停電感受。
位於內惟路上的內惟派出所表示，派出所並未停電，未受影響；台電今晨公布3304戶受影響停電的原因，這次不是動物，是因樹木碰觸致電桿上設備破裂，導致饋線開關跳脫，台電立即派員搶修，已於昨晚11時58分全部送電完成。
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