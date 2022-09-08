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財政議題攻防 高市官員：別為選舉一再抹黑

聯合報／ 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄市財政局長陳勇勝說，市府重大建設不停歇，會做事外，還能省錢、找錢、賺錢，也嚴守財政紀律。本報資料照片
高雄市財政局長陳勇勝說，市府重大建設不停歇，會做事外，還能省錢、找錢、賺錢，也嚴守財政紀律。本報資料照片

高雄市112年度總預算等議案今天交付議會審查，總預算1652億元，負債2423億仍居六都之冠。市長陳其邁赴議會說明總預算編列時表示，高雄財政日益穩健，促參成效六都第一，民間投資逾5千億，明年自有財源100億，創歷年新高。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，市府玩數字遊戲，只告訴市民部分事實。

柯志恩說，市府強調根據公債法自償性債務，推動重大建設，不列計受限債務固然沒錯；但這也是市府大玩數字遊戲，自償性債務就算不列入受限債務，但終究高雄市政府還是要還的。柯認為，目前高市自償性債務大多應用於軌道建設、興建社會住宅、產業園區開闢及205兵工廠區開發等計畫。但自償性收入，是否可以有效償還債務，仍要看後續出售、營運狀況而定。以高雄捷運來說，已連2年虧損，累虧達7.5億以上，「這樣的營運狀況，要如何償還債務？」

高雄市112年度總預算規模1652億，淨舉借創12年新低，但高雄市負債2423億仍居六都之冠。陳其邁強調，高雄市軌道建設四線齊發，捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線及輕軌二階工程同時推進，明年捷運公務預算增加至10億，並以捷運土開基金支應36.17億元，減輕調度壓力。

陳勇勝說，市府重大建設不停歇，會做事外，還能省錢、找錢、賺錢，也嚴守財政紀律。市府團隊109年8月上任後，極力爭取中央統籌款、一般性補助及計畫性補助，各項中央補助款總額均為六都第一名。陳其邁上任迄今受限債務減債約70億元，110年度達零舉借目標，反觀韓前市長任期反而增加38億元。

柯志恩說，市府強調根據公債法自償性債務，推動重大建設不列計受限債務固然沒錯，這是市府玩數字遊戲，自償性債務就算不列入受限債務，高雄市政府終究還是要還的。

柯強調，高雄若要有效解決負債，必須從開源開始，過去高雄市財源仰賴中央計畫型、專案型補助及統籌分配稅款。高雄市以發展工業為主，工廠造成嚴重汙染，為了經濟發展，市民付出健康代價，統籌分配稅款卻沒有獲得應有財源，市府應積極向中央爭取統籌分配稅款修法，納入對地方承受汙染與不安全的回饋，「市府做了沒有？中央到底要不要修法？」

高雄市長陳其邁說，高雄財政日益穩健，促參成效是六都第一。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，市府這一說法是見樹不見林，只告訴市民部分事實。本報資料照片
高雄市長陳其邁說，高雄財政日益穩健，促參成效是六都第一。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，市府這一說法是見樹不見林，只告訴市民部分事實。本報資料照片
高雄市長陳其邁率財政局長陳勇勝、主計處長李瓊慧等人說明年度總預算編列情況，及未來一年施政計畫重點。本報資料照片
高雄市長陳其邁率財政局長陳勇勝、主計處長李瓊慧等人說明年度總預算編列情況，及未來一年施政計畫重點。本報資料照片

債務 捷運 陳其邁

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