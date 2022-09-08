事隔近一年 城中城受災戶聽到消防車鳴笛還會害怕
中秋節前夕，高雄市長陳其邁今天探望城中城大火受災戶，不僅送上月餅祝賀佳節愉快，也坐下來聆聽受災戶身體復原及生活情況，有家屬反映，現在聽見消防車鳴笛聲音仍然感到惶恐不安，很難走出陰影。市府社會局強調，災後即安排社工一對一陪伴，持續關懷受災戶。
去年10月城中城大火奪走46條人命，高市府啟動一對一社工關懷，也透過「社會住宅包租代管」方案安置受災戶入住新環境。今天傍晚議會結束後，市長陳其邁前往年紀最小的9歲張小妹及另位73歲陳先生住家。
陳其邁關心張小妹學業，給予支持鼓勵。張媽媽說，女兒到現在還很難走出事故陰影，聽到消防車的聲音依舊感到慌恐不安，感謝社工持續溫暖陪伴。
陳姓受災戶說，一場大火燒掉住家與大半輩子回憶，但感恩現在能健康生活，新家正在裝潢，希望過年邀請市長到新家同歡。
社會局表示，截至111年8月止，高市府指定捐款金額4億1459萬2268元，經高市社會救助金專戶管理會審議通過，72％用於罹難者家屬死亡及傷者慰助計畫、18％用於租屋依親補助，另10％用於醫療費用補助、機構安置等事項。
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