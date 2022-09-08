金醫院長王世典拜會楊鎮浯 盼能為設置腫瘤中心加把勁

衛生福利部金門醫院新任院長王世典今天到縣府拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯期許金門醫院應有更多正面行銷，建立鄉親信任感，他也感謝金門醫院在疫情期間，扛下防疫的重責大任，對於社會穩定與民心安定，提供重大貢獻；他強調，金門醫院是縣府的伙伴，希望大家一起來努力。

王世典是台北榮總的脊椎外科科主任，此番是他二度到金門服務，王世典說，他30年前，曾在金門花崗石醫院擔任外科主治醫師，當時前後僅服務了1年，對金門留下深刻的印象。

楊鎮浯期許金醫在既有的基礎上，能再做向上的提升，他說，金門醫院應有更正面的行銷，以建立鄉親的信任感，他建議可以成立一個「金醫line群」，讓民眾都可以加入，有問題可以直接詢問，讓院方能即時回應，建立金門鄉親對醫院的信心。

他提及，對於地方政府而言，金門醫院是我們的夥伴，希望大家一起來努力；他也感謝，金醫這兩年，扛下防疫的重責，對於社會穩定與民心安定，有很大的幫助。

王世典表示，金門醫院運用舊院區打造住宿型長照計畫，原預計設置72床，現在則增加為81床，期能給予需要的金門鄉親更完善之照顧服務，希望縣府也能多予支持。

衛生局副局長李金治則提出，有關金門設置腫瘤中心一事，先前衛福部長來金門，縣府也有提出，要請金醫能多幫忙，再加把勁，她說，這部分先前北榮放射科也有來金門幫忙，希望能順利設置，減輕化療的鄉親需往返台金的辛勞。另外，三方共管的改制，也希望後續能務實討論。

楊鎮浯強調，腫瘤中心的設置，倘若因病患量不夠，而產生虧損，這部分縣府都會來吸收。另外，他也重申，金門只有一所綜合醫院是不夠，這一次在疫情下，感覺人力、風險的壓力都很大，縣府打算在西半島設置另一醫療園區，目前已經找好地點，土地也正跟軍方辦撥用，這些後續都需要金醫支持。